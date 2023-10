Game Pass – Xbox possède enfin Activision, mais n’oublie pas le Japon

La décision a finalement été entérinée après un feuilleton judiciaire et médiatique qui aura duré presque deux ans et aura précipité le départ de Jim Ryan à la tête de PlayStation, lui qui a tout tenté pour bloquer l’acquisition (simple théorie, Jim Ryan n’ayant rien déclaré quant à ses motivations). Microsoft possède désormais Activision Blizzard King, qui rejoint le giron des Xbox Games Studios.

Un investissement qui fait rentrer chez le constructeur et éditeur américain des licences aussi importantes que Call of Duty, Diablo, ou Warcraft, tout en lui offrant une place de choix sur le marché du jeu mobile avec Candy Crush.

De grosses licences donc, mais très marquées « jeu occidental ». Ce qui marquerait un retour de Xbox aux origines, quand il s’adressait surtout au marché américain alors que le concurrent PlayStation proposait *la* console des fans de jeux japonais ? Pas exactement : quand on a la force de frappe d’un Microsoft, on peut se permettre de jouer sur tous les fronts. C’est ainsi que le programme du Game Pass de cette fin d’année se montre très riche en titres japonais. En effet, alors que Like A Dragon: Ishin, le spin off de la série Yakuza située au Japon médiéval, vient tout juste de rejoindre le service, d’autres jeux très attendus arrivent sur le catalogue, et « day one » !

Le 9 novembre, les abonnés au Game Pass auront la possibilité de jouer dès sa sortie à Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, prochain spin off de la saga anciennement connue sous le titre Yakuza, qui viendra nous conter les aventures de Kiryu depuis son retrait de la vie criminelle à la fin de Yakuza 6. Si tous les jeux de la série sont passés sur le Xbox Game Pass, c’est la première fois qu’un de ces titres y parait « day one » !

Et ce n’est pas tout, puisqu’un autre spin off d’une autre série nippone particulièrement appréciée se joint à la fête : Persona 5 Tactica sera lui aussi jouable dès sa sortie, le 17 novembre, pour tous les abonnés au Game Pass (à l’exclusion des membres « Core », ex-Xbox Live, qui n’ont droit qu’à une sélection réduite de jeux). Les abonnés amateurs de culture japonaise pourront aussi aller jeter un œil à Mineko’s Night Market, un jeu d’aventures narratif à l’esthétique « album jeunesse » qui, s’il n’est pas une production nippone, se veut « un hommage à la culture japonaise », et qui sera là encore disponible sur le Game Pass le 26 octobre prochain.

Ce n’est pas cette année que nous aurons accès aux jeux Activision-Blizzard via le Game Pass. Mais l’année prochaine, ce n’est que dans quelques semaines… Et en attendant, Xbox a prévu de quoi nous régaler ! On espère que la tendance se confirmera avec le programme de décembre.