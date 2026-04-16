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Test Solasta II — l’Art de la Guerre, en attendant l’art du récit
Solasta II — l’Art de la Guerre, en attendant l’art du récit Game

Test Solasta II — l’Art de la Guerre, en attendant l’art du récit

Test Baldur’s Gate 3 – La fascination du vertige

26/08/2023 à 16:52
Lila

Test Solasta: Crown of the Magister – 50% Donjons, 50% Dragons, 100% Fun

11/06/2021 à 07:32
Kyujilo

Baldur’s Gate 3 aura bientôt droit à sa série sur HBO

06/02/2026 à 10:32
broccomilie

Shylar

Erudit auto-proclamé, polymathe autodidacte, feel good Supervisor. Joueur depuis 30 ans, je suis à la recherche constante d'expériences vidéoludiques enrichissantes.

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Solasta II

Jaquette du jeu Solasta 2

    • Développeur :

      Tactical Adventures

    • Genre : RPG
    • Date de sortie : 12/03/2026
    PCPS5Switch 2SwitchXbox Series...

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