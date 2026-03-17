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Test Planet of Lana II – Plus beau, plus intense, plus profond
Planet of Lana II – Plus beau, plus intense, plus profond Game

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Dévoreuse de lore invétérée, je me perds volontiers dans des RPG médiévaux plus longtemps que Geralt dans son bain. Passionnée de quêtes secondaires, d’énigmes tordues et de chaque livre poussiéreux trouvé en jeu, je traque les détails comme un célèbre détective. Ah, et j’ai le même prénom qu’un personnage culte du jeu vidéo… coïncidence ? Je ne pense pas.

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Planet of Lana II

Jaquette du jeu Planet of Lana 2

    • Développeur :

      Wishfully

    • Genre : Puzzle-Aventure
    • Date de sortie : 05/03/2026
    PS5PCSwitch 2SwitchXbox Series...

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