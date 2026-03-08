Outbound – Oubliez la fast life, vivez la van life

Lors du récent Nintendo Indie World Showcase, les férus de jeux indépendants ont eu le plaisir de découvrir plusieurs annonces prometteuses. Parmi elles, Outbound, un jeu d’exploration cozy inspiré de la « van life » a confirmé sa date de sortie tout en proposant au passage une démo gratuite sur Steam. Le jeu développé par Square Glade Games et Silver Lining Interactive sortira officiellement le 23 avril 2026 sur PC et consoles. La démo est maintenant disponible pour permettre aux joueurs de découvrir le jeu avec un peu d’avance, tout en permettant aux studios de recueillir leurs premiers retours.

RDV pour le grand départ

Dans Outbound, les joueurs débutent leur aventure avec un simple van qu’ils pourront progressivement transformer en véritable maison tout-terrain multifonctions. Si vous avez besoin de changer d’air ou de route, le jeu vous offrira la possibilité de vivre cette vie de roots dont tout le monde rêve.

Parcourez un monde ouvert, aventurez-vous dans des biomes éclectiques et devenez un nomade aguerri. Plusieurs mécaniques centrales de survie et d’exploration bien connues seront au programme : la collecte de ressources, la fabrication d’outils et l’amélioration de votre véhicule.

Vous pourrez également produire votre propre énergie à base d’éléments naturels tels que le soleil, le vent ou encore l’eau, ainsi, votre maisonnette roulante restera alimentée sans ralentir votre voyage. Une vie de bobo écolo qui ne manquera sûrement pas de charmer les plus citadins d’entre vous.

Liberty Road

Avec son univers coloré et son rythme apaisant, Outbound s’inscrit dans une tendance de plus en plus populaire : celle des jeux d’exploration contemplatifs qui évoquent le voyage et la totale liberté. Ces dernières années, plusieurs titres indépendants ont exploré cette approche du jeu vidéo, à l’image du poétique Season: A Letter to the Future, de Sable ou encore de A Short Hike, qui proposent des expériences centrées sur la découverte du monde, mais aussi sur ce voyage intérieur que l’on appelle introspection, le tout en prenant le temps.

Ces jeux permettent aux joueurs de se perdre, de s’évader durant une poignée d’heures. Dans un contexte social et médiatique où l’information en continu est omniprésente (et ô combient étouffante), Outbound, comme ses prédécesseurs, offre une pause plus que bienvenue. Peut-on s’offrir la dolce vita au grand air à moindre coût avec Outbound ? Réponse le 23 avril 2026.