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Test Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection – Un grand pas en avant pour la série
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection – Un grand pas en avant pour la série Game

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DracoSH

DracoSH

Née quelque part à Hoenn, je voyage maintenant crayon à la main à travers les univers de Teyvat à la Cité du Crépuscule en passant par le royaume des Dragons, pour découvrir le plus d'histoires possibles !

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Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection

Jaquette du jeu Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection

    • Développeur :

      Capcom

    • Genre : RPG
    • Date de sortie : 13/03/2026
    PS5PCSwitch 2Xbox SeriesSwitch...

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