Capcom précise l’avenir de Monster Hunter Stories 3

Voici presqu’un mois que les joueurs ont pu découvrir Monster Hunter Stories 3, le dernier opus de la série centrée sur le dressage de monstres développée par Capcom. Comme à son habitude, le studio a décidé de communiquer sur l’avenir du titre peu de temps après sa sortie.

Ryuzo Tsujimoto, producteur du jeu, a détaillé plus précisément la feuille de route du jeu : en plus du DLC, déjà annoncé avant la sortie du jeu, une première mise à jour gratuite ajoutant du contenu devrait être déployée cet été, afin de permettre aux joueurs ayant terminé leur aventure de faire face à un contenu à la difficulté accrue.

De la difficulté, est-ce vraiment tout ce qu’il manque à Monster Hunter Stories 3 ?

Plus précisément, en battant une seconde fois le boss final du jeu, dans une version renforcée, les joueurs dont le personnage principal aura atteint le niveau 90 débloqueront les monstres royaux. Il s’agira de nouvelles formes des monstres de base, qui seront, logiquement, bien plus fortes.

Une annonce qui semble dissonante et limitée par rapport aux retours des joueurs. Si le jeu a globalement reçu une très bonne réception, les joueurs appréciant particulièrement la licence Monster Hunter avaient tout de même été déçus : certains des variants de monstres les plus populaires manquent à l’appel, la plupart des attentes étaient en réalité dans ce département plutôt.

Tsujimoto a aussi présenté plus d’informations sur le DLC, qui lui sera payant, et inclura du contenu narratif. Pour rappel, ce DLC avait déjà été sujet à controverse : il contiendra une histoire de personnage supplémentaire, centrée autour de Rudy, le Félyne du protagoniste.

Annoncé avant la sortie du jeu, beaucoup y avaient vu une manière détournée de Capcom de faire payer plus cher un contenu qui aurait déjà du être inclus dans le jeu d’origine. A l’origine prévu pour l’été, il se pourrait qu’il pointe son nez plus tôt que prévu, car les équipes de développement avancent plus rapidement que prévu sur le projet.

Beaucoup d’attentes reposent sur ces mises à jour, puisque n’ayant pas de contenu multijoueur, les chasseurs les plus forcenés en auront vite terminé avec le contenu le plus difficile du jeu. Cependant, s’il est clair que Capcom a bien compris qu’il était nécessaire d’alimenter le contenu du jeu pour qu’il puisse rester dans les esprits au même titre que les opus précédents, difficile de savoir si cela sera suffisant.

Monster Hunter Stories 3 est, comme ses prédécesseurs, un jeu de capture et d’entraînement de monstres, et retirer la possibilité aux joueurs de se mesurer entre eux aura un coût sur la rejouabilité du jeu à travers le temps, sans aucun doute. Même en proposant des nouvelles histoires, ou (encore) une nouvelle difficulté, à terme le problème sera toujours le même : une confrontation à une IA interne au jeu ne sera jamais aussi riche que l’opportunité de confronter ses stratégies à de vrais humains.

C’est (l’une) des plus grandes forces du genre et, encore plus à la vue de cette feuille de route bien tiède, on se demande les raisons derrière son abandon sur ce nouvel opus, alors même que c’était l’un des points forts de la licence jusqu’à présent.