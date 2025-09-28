Monster Hunter Outlanders – À la chasse aux joueurs mobiles

Devenue une des licences les plus rentables de Capcom avec Resident Evil et Street Fighter, Monster Hunter a su avec brio sortir de sa niche avec son opus World, lequel fut le premier épisode de beaucoup de joueurs. Depuis, la saga refait régulièrement parler d’elle, avec de nouveaux jeux et des collaborations en pagaille (pour le meilleur, mais surtout pour le pire pour ces dernières) et Capcom cherche toujours de nouveaux moyens d’étendre son univers au delà des machines traditionnelles.

C’est donc tout naturellement que les équipes se sont tournées vers la machine pouvant accueillir du jeu vidéo la plus vendue au monde, le mobile. Ainsi, après un Monster Hunter Now, basé sur un modèle en réalité augmenté, à la Pokemon Go, ayant connu un joli succès depuis 2023 (plus de quinze millions de téléchargement sur la première année), c’est au tour de Monster Hunter Outlanders, un épisode plus classique dans la forme, de tenter de casser la baraque sur IOS et Android.

Développé par TiMi Studio Group (Pokemon Unite, Call of Duty Mobile), Monster Hunter Outlanders nous proposera de découvrir l’île Aesoland en proie à des changements de sa faune et de sa flore à cause de la Radiantite, un mystérieux minerai rendant encore plus dangereux les monstres locaux. Et si vous trouvez que cela ressemble au scénario de Monster Hunter Wilds, c’est que vous êtes aussi mauvaise langue que nous. Ceci dit, difficile de ne pas y voir de similitudes même si, fort heureusement, ce n’est pas pour son histoire que l’on part à la chasse. D’autant que l’univers dépeint dans ce trailer de présentation est plutôt aguicheur et nous donne envie de l’arpenter dans tous les sens afin d’en découvrir ses secrets et réguler la prolifération de ces maudits Anjanath et autres Pukei-Pukei pour nous confectionner notre nouvelle paire de botte.

Nous retrouverons bien sûr les armes et combos ayant fait le succès des épisodes précédents (lance, épée longue, fusarbalette, arc…) tout comme nos très chers Palicos. S’ajouteront toutefois à notre bande deux nouvelles créatures, un Rutaco, sorte de petit singe, et un Trillan, un oiseau pouvant nous soutenir par les cieux. De nouveaux types d’équipier mignons tout plein qu’il faudra, évidemment, améliorer et équiper et qui, on l’imagine, sont aussi là pour être les réceptacles de cosmétiques et autres trucs et machins encore plus choupis qui seront immanquablement en vente dans la futur boutique du jeu.

Chasser à tout prix

Car comme beaucoup de jeu maintenant, a fortiori sur mobile, Monster Hunter Outlanders optera pour un modèle free-to-play proposant des microtransactions. Si ses modalités sont encore floues, on peut facilement imaginer tout ce que l’éditeur pourra ajouter à sa boutique. Des matériaux, voire des armures exclusives, des cosmétiques en pagaille pour nous et nos compagnons et, ce qui nous fait le plus peur, de nouveaux monstres à chasser ou même des zones inédites à explorer. Ira-t-on même jusqu’à un système de gacha ? N’oublions pas qu’au delà de la chasse, le plaisir d’un Monster Hunter est de pouvoir se confectionner son armure en en récoltant les matériaux et il serait triste, et sans doute même contre-productif pour le jeu, qu’on puisse les acheter pour quelques euros et finalement ruiner son propre plaisir (en même temps que son compte bancaire).

L’autre aspect qui nous inquiète, mobile oblige, c’est évidemment la maniabilité. On nous promet un gameplay retravaillé et simplifié pour le modèle tactile mais dans un jeu demandant autant de précision (du fait de la rigidité des combats notamment) et un certain sens de l’observation, cacher un tier de son écran avec nos doigts pourrait bien rendre le jeu difficile à prendre en main (sans mauvais jeu de mot). D’autant qu’à date, il semblerait que le titre ne soit pas compatible avec des manettes Bluetooth. Reste qu’il est difficile, en l’état, de savoir si les idées mise en place pour le modèle mobile (raccourcis, focus de caméra, éléments visuels ajoutés…) permettront de compenser l’absence du confort d’une manette de jeu.

Fort heureusement, nous pourrons potentiellement très vite nous en faire une idée plus précise puisque les inscriptions pour la beta fermée de Monster Hunter Outlanders viennent d’être ouvertes. Celles-ci se poursuivront jusqu’au 7 novembre 2025 pour un lancement qui devrait se faire durant la deuxième quinzaine de ce mois. Côté matériel, il faudra disposer a minima d’un iPhone 12 et IOS 17 pour les équipements Apple ou de 8GB de ram avec au moins un CPU Snapdragon 888 sur Android 12 ou plus. Il ne nous reste plus à vous souhaiter bonne chance, chasseur de beta.