En général quand un inconnu nous tends un petit bonbon sans rien dire, on ne l’accepte pas. C’est étrange, mais aujourd’hui est un cas un peu différent puisque Yattytheman publie Lost Wiki: Kozlovka. Un titre qui ne plaira pas à tout le monde et dont l’intérêt ludique, bien que très clair, pourrait sembler un peu nébuleux à l’œil inattentif.

(Test de Lost Wiki: Kozlovka sur PC réalisé via une copie du jeu fournie par l’éditeur)

Kozlovka, petite ville de l’est

Lost Wiki: Kozlovka, c’est l’histoire d’une petite bourgade bien sympathique d’un pays d’Europe de l’est, Kozlovka. [cette partie du test a été revue et jugée non divulgable par les autorités Zarnavienne] manifestement plutôt en vogue dans la gestion de son agriculture !

Un écran noir, un mail et nous voilà à la tête d’une enquête sur la disparition d’une personne chère à notre client. On se promène sur la base de données de Kozlovka à la recherche de pages et de [cette partie du test a été revue et jugée non divulgable par les autorités Zarnavienne] contenant les informations nécessaires à notre compréhension des événements, remontant éventuellement la piste.

Le titre n’est disponible qu’en anglais (ou en russe). Fort heureusement l’histoire, bien qu’assez dense, n’en fait pas trop ni dans son style d’écriture ni dans ses rebondissements, permettant d’élargir un petit peu le public déjà bien restreint de ce titre de niche.

Well done, go on…

Oui, Lost Wiki Kozlovka est un jeu de niche, avec son approche visuelle en noir et blanc sur vieil écran CRT, ses deux heures de jeu et ses mécanismes qui consistent à fouiller un wiki des années 90.

Cela le rend bien plus à même de s’exprimer distinctement sur son propos et sa vision créative, cela lui permet également de peaufiner les détails dans une mesure assez rare : les bruits de clic, le vieux disque dur qui tourne en fond et les photos si pixellisées qu’il arrive de se demander ce qu’on regarde, laissant parfois imaginer [cette partie du test a été revue et jugée non divulgable par les autorités Zarnavienne].

Le titre utilise un format de rapports, un texte à trou qu’il faut combler en plaçant des pages de wiki directement dans les encarts. C’est malin, la tournure des phrases nous laissant des indices parfois un peu obscurs qui poussent à réfléchir au delà de ce qu’on imaginait. Il faut néanmoins préciser que l’univers narratif, bien qu’appréciable, pourrait plonger un peu plus dans le « spooky » ou l’horreur…

En tant que testeur, la comparaison avec TR-49 et Obra Dinn est inévitable, bien que les deux jeux soient très différents. Lost Wiki: Kozlovka est certainement plus accessible que ses deux grands frères avec, entre autre, un système d’indices très bien pensé qui ne se contente pas de cracher la solution maladroitement, mais plutôt d’indiquer quelles pages doivent figurer dans le rapport.

Lost Wiki: Kozlovka fait partie de ces jeux dont il est difficile de parler sur la place publique tant chaque élément pourrait bien gâcher une partie du mystère. D’autant plus que [cette partie de ce test a été revue et jugée non divulgable par les autorités Zarnavienne] et ce serait bien dommage.

Le mystère qui entoure la petite ville de Kozlovka est une preuve irréfutable que parcourir un wiki peut être un jeu vidéo appréciable et une enquête intéressante, et ce à un point tel qu’on aimerait que Lost Wiki devienne une franchise à laquelle pourrait se greffer d’autre bourgades, d’autres mystères et d’autres [cette partie de ce test a été revue et jugée non divulgable par les autorités Zarnavienne]…