Rebel Pixel dévoile Stardream, un jeu d’enquête narratif

Rebel Pixel, studio indépendant lyonnais composé de huit personnes, vient de lever le voile sur son tout premier projet : Stardream. Ce jeu d’enquête narratif à la première personne vous glissera dans la peau d’une chauffeuse de taxi évoluant au cœur d’une station spatiale, présentée comme le modèle de la société idéale. Évidemment, cette utopie ne tardera pas à se fissurer lorsqu’une transmission mystérieuse viendra remettre en question l’ordre établi.

Une esthétique Space Age marquée

Pour nous immerger dans cet environnement singulier, Stardream mise sur une direction artistique rétro-futuriste assumée, dans le pur style Space Age. Théo Vart, Game Director chez Rebel Pixel, a d’ailleurs confié que les dessins et les œuvres du célèbre designer Syd Mead avaient été une source d’inspiration majeure. L’ambiance générale du titre dégage ainsi une forte aura ancrée dans les années 60-70, épousant parfaitement l’âge d’or de la conquête spatiale.

Afin de retranscrire au mieux l’esthétique souhaitée dans Stardream, Rebel Pixel s’est basé sur l’Unreal Engine 5, mais en modifiant une partie des shaders. Cela leur a permis de rester fidèles à leur vision tout en obtenant des rendus plus rapidement que par un processus classique sur Unreal.

Des choix qui passent aussi par le volant

L’aventure de Stardream s’articulera autour de trois actes, avec un système de conséquences où vos décisions impacteront directement la suite des événements. Comme dans la plupart des jeux narratifs, de nombreux éléments du décor seront manipulables, et vos découvertes permettront de débloquer de nouvelles options de dialogue.

Cependant, le titre se démarque sur un point précis : tous les choix importants ne se feront pas uniquement via des lignes de texte. En tant que chauffeuse de taxi, vous devrez à plusieurs moments trancher entre plusieurs destinations, et donc entre plusieurs missions. Ce choix d’itinéraire influera également sur le scénario. Puisqu’il vous sera impossible de répondre à toutes les courses en une seule partie, le jeu promet d’ores et déjà une belle rejouabilité.

Un carrefour d’influences

Au-delà de Syd Mead pour la direction artistique, Rebel Pixel puise ses idées dans plusieurs références vidéoludiques. Le studio s’est notamment inspiré de Road 96 pour la structure narrative et la dimension « enquête », tout en lorgnant du côté de Mafia et du récent Caravan SandWitch pour la sensation de conduite et la narration embarquée. Un mélange des genres intrigant : il sera très intéressant de voir si ces inspirations multiples parviennent à créer une alchimie convaincante manette en main.

Une démo en avril, avant le grand départ en 2027

Si Stardream est actuellement en phase de pré-production, une première démo jouable sortira dès le mois d’avril. L’occasion pour le public de tester le prologue de l’aventure, et pour Rebel Pixel de récolter de précieux retours afin d’ajuster la suite du développement.

Bien qu’un format en early access ait un temps été envisagé, l’équipe a finalement écarté cette option. Le jeu devant proposer une expérience complète d’environ 8 heures, un accès anticipé morcelé n’était pas optimal. Rebel Pixel s’oriente donc vers une sortie du jeu complet en un seul bloc, prévue et espérée pour 2027. Le titre sortira d’abord sur PC (avec une compatibilité Steam Deck assurée), avant d’envisager, selon les capacités de production du studio, des portages sur PS5, Xbox Series et dans un troisième temps sur Switch 2.

Il ne reste donc plus qu’à s’armer de patience avant de faire démarrer le compteur du taxi et d’aller gratter le vernis de cette station faussement utopique. D’ici là, la démo d’avril fera office de parfaite première course.