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Test Gecko Gods – Attention, ça colle aux pattes !
Gecko Gods – Attention, ça colle aux pattes ! Game

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Sreex

Rescapé de la terrifiante industrie du sacro saint Jeu Vidéo, je peux aimer n'importe quel jeu qui ose faire les choses à fond. Joueur invétéré de MMO depuis la tendre enfance, mais également cinéphile et lecteur assidu de tout ce qui contient des images.

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The Gecko Gods

Jaquette du jeu The Gecko Gods

    • Développeur :

      Inresin

    • Genre : Plateforme
    • Date de sortie : 16/04/2026
    PS5PCSwitchSwitch 2Xbox Series...

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