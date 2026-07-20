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Test Echoes of Aincrad Sword Art Online – On souffle et on souffre
Echoes of Aincrad Sword Art Online – On souffle et on souffre Game

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Poulet

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Gamer patenté, collectionneur compulsif, mangaphile à l'extrême, mon cœur se situe entre Akihabara et l'église du remède où je prie devant mes dieux : Miyamoto Shigeru et Miyazaki Hidetaka

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Echoes of Aincrad

Jaquette du jeu Echoes of Aincrad

    • Développeur :

      Bandai Namco

    • Genre : RPG
    • Date de sortie : 10/07/2026
    PS5PCXbox SeriesSwitch 2Switch...

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