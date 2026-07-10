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Test Doom: The Dark Ages – Revelations – Une conclusion magistralement brutale pour le Slayer médiéval
Doom: The Dark Ages – Revelations – Une conclusion magistralement brutale pour le Slayer médiéval Game

Test Doom: The Dark Ages – Revelations – Une conclusion magistralement brutale pour le Slayer médiéval

id Software en pleine descente aux enfers suite à une vague de licenciements

09/07/2026 à 15:12
Bear

Bobby Prince, le compositeur qui a donné une âme à Doom, s’est éteint

25/06/2026 à 19:01
Rob

Doom: The Dark Ages – Un lancement en demi-teinte pour le Doom Slayer ?

22/05/2025 à 13:46
La Plume

Bear

J'aime explorer la création ! Joueur avant même d'être capable de compter sur mes 10 doigts, j'ai une immense affection pour les survival, les FPS, les TPS et l'action-aventure ! Mais je regardais aussi des films avant de savoir compter sur un seul doigt ! Bienvenue à vous sur New Game Plus !

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