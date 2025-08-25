tt
Test Chip ‘n Clawz vs. the Brainioids – Un RTS qui (cer)vaut le coup !
Chip ‘n Clawz vs. the Brainioids – Un RTS qui (cer)vaut le coup ! Game

Test Chip ‘n Clawz vs. the Brainioids – Un RTS qui (cer)vaut le coup !


Toujours de jeux vidéo

Chip ‘N Clawz vs. the Brainioids – Le créateur d’X-COM est de retour

21/02/2025 à 13:55
Bear

Classified: France ’44 – Un XCOM-like qui fait de la résistance

12/10/2023 à 15:13
Léo Delacroix

On en est où avec la rumeur du jeu estampillé Marvel XCOM ?

09/08/2021 à 16:35
New Game Plus

Bear

J'aime explorer la création ! Joueur avant même d'être capable de compter sur mes 10 doigts, j'ai une immense affection pour les survival, les FPS, les TPS et l'action-aventure ! Mais je regardais aussi des films avant de savoir compter sur un seul doigt ! Bienvenue à vous sur New Game Plus !

guest

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

Derniers Tests JV

Test Gears of War: Reloaded – Le triste témoin d’une époque révolue

Test Story of Seasons Grand Bazaar – Un p’tit coin de Paradis à Zéphyria

Test Chip ‘n Clawz vs. the Brainioids – Un RTS qui (cer)vaut le coup !