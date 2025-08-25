Test Chip ‘n Clawz vs. the Brainioids – Un RTS qui (cer)vaut le coup !

Annoncé en début d’année, Chip ‘n Clawz vs. the Brainioids s’est fait relativement discret depuis. À l’initiative de Julian Gollop, le créateur de la mythique série X-COM, le jeu est une création originale qui nous emporte dans un univers de science-fiction plutôt déjanté.

Tout au long de la promotion du jeu, les développeurs avaient promis une aventure hybride entre action-aventure et RTS, le tout dans un univers largement inspiré des bandes dessinées qui ont bercé l’enfance de Gollop. Chip ‘n Clawz vs. the Brainioids est-il une nouvelle valeur sûre dans le paysage du RTS ? Ou seulement un bon petit moment à passer sans prétention ?

(Test de Chip ‘n Clawz vs. the Brainioids sur PS5 réalisé à partir d’une copie du jeu fournie par l’éditeur)

Un duo de héros face au vent et aux cerveaux

Chip ‘n Clawz vs. the Brainioids commence sur un postulat des plus simple : une race alien répondant au nom de Brainioids menace de s’emparer des réserves de cérébium terrestres. Les biens nommés Brainioids sont des créatures ayant une forme de cerveau monté dans différents types de véhicules (soucoupes volantes, méchas, tourelles…) et en mettant la main sur le cérébium, ils comptent bien imposer leur suprématie dans la galaxie. Cette ressource, d’imposants cristaux roses fluos, est à la base de toutes les technologies présentes sur Terre et possède une capacité de construction sans limite.

Pour affronter cette menace des plus gélatineuses, l’humanité peut compter sur Chip et Clawz. Chip est un humain débrouillard, bricoleur, courageux et un brin désinvolte, et est toujours accompagné de son fidèle chat mécanique Clawz. Ensemble, et armés de gisements de cérébium, ils vont tenter de botter le train des aliens et reprendre possession de notre bonne vieille Terre.

Un gameplay simple aux multiples subtilités

Chip ‘n Clawz vs. the Brainioids est un savant mélange des genres qui, au lancement de votre première partie, vous rappellera sans doute vos heures passées sur Orcs Must Die!. Association de RTS, de Tower Defense et d’action-aventure, le titre de Snapshot Games allie à merveille toutes ces composantes. Plutôt simple à prendre en main lors des premières missions, la boucle de gameplay se révèle être plus subtile à maîtriser que de prime abord.

Dans les différents niveaux, vous trouverez des plans vous permettant de créer de petites usines. Ces dernières produiront à la chaîne des robots aux rôles bien distincts. Des mineurs, des tireurs, des drones, des tourelles, des lance-missiles… Mais avant de pouvoir vous diriger vers le vaisseau-mère alien se trouvant en bout de carte, vous devrez mettre à profit le talent de vos robots mineurs. Ces derniers iront miner les gisements de cérébium présents ici et là dans les niveaux, la ressource rose vous permettant de créer les usines. Et suite à cette phase de récolte, vous aurez tout le loisir de construire vos armées et de les placer stratégiquement dans les niveaux pour atteindre le combat final.

Au fur et à mesure de votre progression, le jeu, sans devenir insurmontable, gagne en difficulté et c’est à ce moment que tout ce que vous aurez appris vous sera utile et que Chip ‘n Clawz révèle tout son potentiel et l’ingéniosité de son créateur. Julian Gollop, et ses équipes, ont réussi à livrer une expérience addictive et simple d’accès mais qui vous demandera un certain investissement, de la patience et des réflexes.

Mais vous ne serez pas toujours seuls face à l’invasion. En effet, vous aurez la possibilité de parcourir la campagne en coopération, en local ou en ligne. Plusieurs modes de jeux multijoueur seront disponibles au lancement, modes que nous n’avons pas eu la chance d’essayer lors de notre test.

Des à-côtés qui font la différence

Inclus dans sa boucle de gameplay, le jeu propose une carte tactique qui vous permet d’évaluer la menace présente, mais également de déplacer et de donner des ordres à vos différentes troupes. Vous pouvez choisir de les envoyer faire front ensemble ou la jouer plus stratégique en choisissant quel type de troupe envoyer à quel endroit. Faire diversion pour affaiblir les défenses ennemies, mener la charge en espérant créer une brèche ou rester à distance pour pilonner le vaisseau mère, nombreux sont les choix qui sont mis à votre disposition. Jouez comme vous l’entendez, vous serez toujours récompensé.

Lors de votre recherche des endroits les plus profitables à votre contre-invasion, vous pourrez mettre la main sur différents collectables qui, soit vous donneront l’accès à différents bonus, soit à des améliorations pour vos constructions ou vos héros. Des zones de défis secondaires vous permettront d’amasser toujours plus de bonus et de monnaie pour l’amélioration de vos héros et de votre expérience de jeu.

Mais ces collectables permettent aussi de découvrir de chouettes petites cartes grandement inspirées des variants covers des comic books. Chacune vous en apprendra plus sur l’univers des deux héros, sur leur technologie et sur les aliens. L’inspiration des bandes dessinées vient s’immiscer dans l’univers du jeu jusque dans son système de collectables purement optionnel. Simple, mais il fallait y penser.

Chip ‘n Clawz vs. the Brainioids est une excellente surprise qui se destine au plus grand nombre. Avec sa boucle de gameplay simple mais efficace qui permet une large prise de décision selon la stratégie que vous souhaitez employer, son univers inspiré des comics pulp de science-fiction des années 50-60 et son accessibilité, le jeu de Snapshot Games aura réussi à nous surprendre.

Seul ou en coopération, le jeu est une véritable bouffée d’air frais, originale, déjantée et à la boucle de gameplay qui peut rapidement devenir addictive. Chip ‘n Clawz vs. the Brainioids est également un excellent point d’entrée dans l’univers des jeux vidéo pour les plus jeunes mais aussi un bon RTS pour les plus acharnés comme pour les plus néophytes. Une vraie réussite !