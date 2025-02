Chip ‘N Clawz vs. the Brainioids – Le créateur d’X-COM est de retour

Julian Gollop, le nom ne vous dit peut-être pas grand-chose mais son œuvre est légendaire. L’homme est connu pour être le créateur de la saga X-COM. Jeu de rôle tactique au tour par tour, X-COM nous mettait à la tête d’une unité d’élite devant faire face à une invasion extraterrestre. La stratégie, l’anticipation et une bonne dose de sang froid étaient de rigueur lors des longues sessions qui vous mettaient face aux aliens belliqueux. Exigeant mais ô combien satisfaisant, X-COM n’a nullement volé sa réputation de jeu culte.

Et aujourd’hui, Julian Gollop est de retour, non pas avec une suite mais avec une toute nouvelle licence répondant au nom de Chip ‘N Clawz vs. the Brainioids. Peut-on faire plus complexe et déjanté ? Le ton est donné.

Développé par Snapshot Games, studio fondé par Julian Gollop et David Kaye, Chip ‘N Clawz vs. the Brainioids se présente comme un jeu de stratégie en temps réel dans lequel vous jouerez à la troisième personne lors de phases d’action dynamiques. Dans la peau de l’humain Chip ou dans les rouages de Clawz, le chat robot (aux allures de Ratchet), vous aurez la mission de stopper l’invasion des terribles Brainioids. Ces derniers, des cerveaux encastrés dans des aquariums montés sur des armures ou à bord de soucoupes volantes, ne vous faciliteront pas la tâche et seront guidés par une version déjantée de Mama Cervela de Metroid.

Vous évoluerez donc à pied à la troisième personne pour participer à des combats à distance ou au corps-à-corps. Mais vous aurez également la possibilité de placer en temps en réel des troupes et des défenses sur la carte pour faciliter votre victoire.

Contrairement aux précédents travaux de Gallop, Chip ‘N Clawz vs. the Brainioids opte pour une direction artistique plus cartoon et pulp avec des profusions d’effets et de couleurs. Le jeu sera plus vif, dynamique et moins frustrant et exigeant qu’X-COM en son temps, et c’est son créateur qui le souligne :

« Chez Snapshot Games, nous savons à quel point les joueurs apprécient les jeux de stratégie en temps réel, mais d’après notre expérience, nous savons que certains joueurs aiment les jeux de stratégie plus faciles à prendre en main, un peu plus riches en action et amusants à jouer entre amis. Avec Chip ‘n Clawz vs The Brainioids, nous avons cherché à créer un jeu d’action RTS dynamique et accessible, dans lequel les joueurs peuvent se plonger ensemble. »

En plus de sa campagne solo, le jeu proposera un mode coopération en ligne et en local mais également un mode PvP en 1v1 ou en 2v2. Pour les plus curieux d’entre vous, une démo sera d’ores et déjà disponible du 24 février au 3 mars sur Steam. La version finale de Chip ‘n Clawz vs The Brainioids sera disponible au printemps sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.