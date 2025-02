Steam – Adieu aux publicités intempestives

Si vous pensiez que le jeu mobile détenait le monopole des publicités intrusives, il n’en est rien. Bien que les consoles évitent encore ce fléau, les jeux PC, et particulièrement les petits jeux indépendants demandent encore régulièrement de regarder quelques secondes (paraissant souvient bien plus longues) de publicités avant d’accéder à leur contenu.

Conscient de l’inconfort provoqué par ce type de pratique sur les joueurs, Valve, propriétaire de Steam a décidé d’agir en modifiant sa réglementation. Désormais, les titres imposant de regarder des publicités avant de pouvoir jouer seront bannis de la plateforme, et ceux qui voudraient la rejoindre seront refusés. Dans le même ordre d’idée, il sera également interdit d’imposer le visionnage d’une publicité en échange de récompenses in-game.

Derrière cette décision, deux volontés principales. La première, marketing, est se démarquer des modes de consommation du jeu vidéo mobile, l’un des plus grands concurrents de Steam en terme de nombre de joueurs, et gangréné par la publicité à outrance. De là à imaginer la plate-forme lancer un store mobile à moyen-terme ? Pour l’instant, même si plusieurs applications estampillées Steam sont disponibles sur téléphone, le géant du jeu PC ne s’est pas encore lancé dans la bataille.

La seconde volonté, c’est bien évidemment de mettre en avant l’expérience de jeu avant tout. Un jeu sans publicité est sans conteste plus agréable, et Steam le sait bien. Malgré tout, la décision de Valve, à priori 100% gagnante pour les joueurs mérite tout de même d’être remise en perspective.

Il est important de rappeler que pour les petits développeurs, une grande partie des revenus provient justement de la publicité. Et croyez bien que beaucoup ne font pas le choix de vendre leur âme au diable de gaieté de coeur, mais simplement par volonté de survivre dans le monde impitoyable du jeu vidéo. Pour eux, supprimer la publicité dans leurs titres, c’est couper une partie de leur gagne-pain. Et à court-terme, c’est risquer la disparition de certains studios.

Ne nous y trompons pas, Steam a le pouvoir de faire la pluie et le beau temps dans le monde du jeu PC. Bannir un titre de son catalogue, c’est quasiment le faire disparaitre du paysage vidéoludique sur ordinateur. Alors, même si l’expérience de jeu s’améliore, pouvons-nous réellement souhaiter qu’elle le soit au détriment de la survie de certains studios ?

Loin de nous l’idée de défendre la publicité dans le jeu vidéo. Comme vous, nous pestons lorsqu’il faut patienter parfois plus de trente secondes pour accéder à tel ou tel contenu, et comme vous, nous estimons qu’elles n’ont rien à faire dans notre expérience de joueur. Malheureusement, le modèle économique semble aujourd’hui trop bien installé. La solution proposée par Steam n’est-elle pas trop directe et ne fera-t-elle pas trop de dommages collatéraux ?