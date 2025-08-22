Tales of Xillia Remastered – Nouvelle réédition pour la saga

C’est devenu une habitude pour Bandai Namco de sortir des remasters des jeux de sa série Tales of : l’objectif serait de rendre jouables sur PC et consoles récentes, à terme, les opus principaux de la saga. L’intention est louable compte tenu du fait que ces jeux font partie du patrimoine vidéoludique et que ce serait dommage pour la nouvelle génération de passer à côté, ou de devoir, pour l’ancienne, ressortir la PS3 de son placard. Car oui, c’est bien Tales of Xillia, sorti en 2011 au Japon, qui sera bientôt disponible dans une version remasterisée.

Retour en Rieze Maxia

Après Tales of Vesperia, Tales of Symphonia et Tales of Graces f, c’est au tour de Tales of Xillia de revenir dans une version augmentée et lissée. L’éditeur Bandai Namco promet alors un remaster fidèle à l’original, dans la plus pure tradition des autres opus. Cependant, les standards ayant évolué en quatorze ans, cette nouvelle mouture a bien pour objectif de faciliter l’accès à une œuvre vieillissante.

La résolution des textures a été augmentée, les graphismes se veulent plus vifs, plus de 40 DLC du jeu original seront directement intégrés au jeu, une option pour activer ou non les combats sera ajoutée, des sous-titres lors des combats ont été créés pour l’occasion, la vitesse de déplacement a aussi été augmentée et le jeu semble désormais indiquer clairement les destinations, events et objets sur la carte.

Nous ne nous attarderons pas sur les autres modifications car ces dernières relèvent encore plus de l’ordre du confort, mais nous pourrons néanmoins souligner l’ajout d’une option permettant de basculer de l’anglais au japonais en ce qui concerne les voix des personnages. Nous ne sommes plus dans les années 2000 ou au début des années 2010, il est maintenant habituel pour un J-RPG de proposer à la fois les doublages originaux et anglophones.

Un remaster peut-être trop simpliste ?

La vraie question, c’est de savoir si cette version remasterisée en vaut la peine. Certes, l’intention de proposer la majorité du catalogue Tales of, et ce à prix relativement abordable, à toute une audience plus jeune est une entreprise louable, mais ce Tales of Xillia Remastered tient plus d’un portage lissé qu’autre chose, et c’est bien ce que nous soulevions déjà avec Tales of Graces f Remastered.

Alors certes, au vu des améliorations prévues, ce remaster mérite son nom, en opposition à d’autres portages beaucoup moins réussis, mais un jeu vieux de 14 ans ne mériterait-il donc qu’une simple amélioration gratuite ? Cette nouvelle mouture aurait pu être l’occasion de repenser certains passages du jeu original et rendre son gameplay plus en phase avec ce que l’on attend aujourd’hui, surtout quand on le compare à un Tales of Arise.

Il faudra bien sûr attendre d’avoir la manette en main pour juger de la pertinence de la conservation d’un gameplay qui commence à dater, mais en l’état, on peut douter de la valeur ajoutée de cette version améliorée. En effet, elle semble dans la droite lignée des précédentes rééditions de la saga, à savoir une copie conforme du jeu original avec une poignée d’améliorations pour justifier le nom de « remaster ».

Tales of Xillia Remastered sera disponible le 31 octobre prochain sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch et PC. Il ne reste plus qu’à savoir si Tales of Xillia 2 aura lui aussi droit à une réédition sur hardware moderne, pour au moins conclure le diptyque Xillia.