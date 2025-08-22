tt

Tales of Xillia Remastered – Nouvelle réédition pour la saga

Annonce du jeu Tales of Xillia Remastered

Duncan de Barros

Joueur de JRPG, rôliste maudit et amateur de culture populaire japonaise en constante recherche de nouveaux chemins à arpenter pour aiguiser son œil critique et sa plume.

guest

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

Tales of Xillia Remastered


    • Développeur :

      Bandai Namco

    • Genre : RPG
    • Date de sortie : 31/10/2025
    PS5PCSwitchXbox SeriesSwitch 2...

Derniers Tests JV

Test The Royal Writ – Amusez-vous, c’est le roi qui l’ordonne !

Test Back to the Dawn – Michael Scofield Simulator

Test Echoes of the End – Le charmant canard boiteux