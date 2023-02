Tales of Symphonia Remastered – Un remaster qui fait parler (et pas en bien)

Annoncé lors du Nintendo Direct de septembre 2022, Tales of Symphonia revenait le 17 février dernier dans une version remastérisée avec deux objectifs en tête : séduire un nouveau public qui n’avait pas encore pu avoir la chance d’approcher l’un des épisodes les plus appréciés de la saga et rappeler aux fans de bons souvenirs. Malheureusement, le jeu n’a semble-t-il pas marqué les mémoires, du moins, pas pour de bonnes raisons. Quand on lit en effet différents avis, et notamment ceux de la presse spécialisée (dont les notes partagées sur Metacritic n’ont sont guère unanimes), un nombre non négligeable de défauts est souligné.

Certes, sur le plan graphique, le jeu se présente sous une apparence un peu plus lissé, cependant il en ressort un constat beaucoup plus amer. On reproche à la nouvelle mouture d’être beaucoup moins performante que la version de base, avec des temps de chargement beaucoup plus longs, des baisses de framerate et quelques bugs d’affichage. Évidemment, à la suite de ces plaintes, Bandai Namco s’est exprimé sur le sujet et a ainsi prononcé ses excuses tout en promettant de régler tout cela avec le déploiement futur d’une mise à jour (gratuite).

« Nous avons confirmé qu’il y a un problème de gameplay dans cette version du produit qui est actuellement en vente. Nous sommes en train de chercher une solution. »

Si l’annonce a de quoi soulager, il est difficile de penser que les joueurs puissent réellement s’en satisfaire. À la vérité, il y a de fortes chances que l’incrédulité les marque, se questionnant ainsi sur le pourquoi de la chose, si ce n’est pas le raz-le-bol qui s’exprime par-dessus tout. Car oui, ce n’est pas la première fois que des remasters arrivent sur le marché avec des défauts plutôt encombrants. On se souvient, par exemple, du Chrono Cross paru au printemps 2022, qui avait lui aussi suscité une levée de boucliers. Et ce dernier a même dû trainer ses tares un bon moment jusqu’à l’ajout tout récent d’une mise à jour. Un délai assez tardif qui ne manquera pas d’inquiéter davantage les joueurs de ce Tales of pouvant penser que l’attente sera ici tout aussi longue…

De là à remettre en cause toute volonté de ressortir des « titres qui ont fait l’histoire », il n’y a qu’un pas. L’initiative des éditeurs peut paraître louable, et sans doute l’est-elle. Outre l’opportunité financière que cela représente effectivement, il existe aussi une possible nécessité : continuer à faire vivre une « légende » en l’ouvrant justement à ceux qui, pour diverses raisons, sont passés à côté lors de la sortie initiale. Seulement, il faut que le résultat suive. Puisque, même si les défauts ne gêneront sans doute les nouveaux arrivants – pas forcément au fait de l’état d’origine -, ils peuvent être vus comme une trahison par les amateurs de l’œuvre de base, lesquels auront vite fait de pointer le cynisme des éditeurs qui exploiteraient leur nostalgie, en promettant notamment une expérience de jeu rehaussée.

Pour information, nous ne serons pas en mesure de vous apporter notre avis éclairé sur le sujet ayant essuyé un refus de la part de Square Enix pour publier une critique de ce Tales of Symphonia Remastered.