Tales of Arise ajoute deux nouveaux personnages au casting

À seulement quelques semaines de sa sortie, s’il y a bien un Action-RPG que nous pensions voir lors de l’ouverture du Summer Game Fest, c’était plutôt Scarlet Nexus, mais au bout du compte ce dernier n’aura pas été montré, et c’est Tales of Arise qui sera revenu sur le devant de la scène pour continuer de nous présenter son univers. On se retrouve donc dans la région d’Elde Menancia dont les décors changent radicalement avec ce que nous avions déjà pu voir au cours des précédentes présentations. Ici l’architecture y est très noble, très luxueuse, et cet aspect se retrouve naturellement dans les deux personnages qui nous ont été présentés aujourd’hui.

Dohalim tout d’abord, qui est justement un noble de cette région, possède un physique soigné, et une démarche qui à première vue ne laisserait pas imaginer qu’il s’agit d’un guerrier de première ordre. Sa sensibilité apparente et son appétence pour les arts, se retrouvent par ailleurs dans son style de combat gracieux et virevoltant. De l’autre côté nous avons l’exact opposé avec le personnage de Kisara, une femme soldat à la puissance reconnue de tous, et dont le style de combat marteau/bouclier ultra bourrin contraste beaucoup avec celui de Dohalim.

Le casting de personnages de Tales of Arise s’est donc vraiment bien étoffé depuis la première présentation, et il est très agréable ici de constater une belle diversité, qu’il s’agisse de leurs personnalités, de leurs styles, ou même de leurs origines. Avec ce nouvel épisode de la série, Bandai Namco semble vouloir ajouter un souffle de maturité dans son histoire, et cela se confirme encore un peu plus avec ce que nous avons pu ressentir aujourd’hui en découvrant ces nouveaux personnages.

Enfin, Tales of Arise confirme à nouveau sa date de sortie fixée au 10 septembre 2021 sur PS4/PS5, Xbox One/Series et PC. On vous laisse découvrir tranquillement cette nouvelle vidéo, et si vous souhaitez vous plonger davantage dans l’univers du jeu, n’oubliez pas que vous pouvez trouver toutes les informations dévoilées jusqu’à présent sur le site officiel qui commence a être plutôt bien fourni.