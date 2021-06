Scarlet Nexus en day one sur le Game Pass, et une exclu PlayStation sur Xbox ?

C’est le prochain gros titre de Bandai Namco et il sera dispo à la fin du mois : Scarlet Nexus. Les attentes sont diverses concernant le titre à la rédaction, un jeu souvent présenté comme un RPG, mais qui, ainsi que la démo nous l’a montré, semble offrir un gameplay essentiellement orienté vers l’action. Un gameplay plutôt complexe, d’ailleurs, qui devrait faire mouche auprès des aficionados des combos à rallonge et des combats techniques, et ce malgré une identité visuelle un peu en retrait, façon anime générique. On devrait retrouver un peu les qualités et les défauts d’un jeu précédent de la même team : Code Vein.

Du coup, à l’heure des jeux à 70€, la question de l’achat se pose… Sauf si Microsoft nous fait la jolie surprise d’intégrer ce Scarlet Nexus dans le catalogue du Game Pass ! C’est en tous cas un bruit qui court, lancé par le journaliste Jeff Grubb de Venture Beat. On n’est pas face au premier YouTuber en quête de clics venu, ce qui nous permet d’y croire un peu.

“Je crois que c’est un jeu day one pour le Game Pass, c’est ce que j’ai entendu. Le truc avec les deals “day one” pour le Game Pass, surtout pour tout ce qui est assez gros, c’est que les accords se font relativement tard. Pour Outriders, le deal est tombé peut-être deux semaines avant qu’on en entende parler, peut-être même une semaine seulement. Et on l’a su quand ? Un mois avant la sortie ? Deux semaines ? C’est aussi proche que ça que les accords se font, pour que chacun ait bien conscience de tous les paramètres avant de signer quoi que ce soit et de dire “ouais, on va le faire!”. Microsoft pourrait bien dépenser un peu d’argent pour avoir ce jeu assez cool aux airs d’anime que les gens semblent bien aimer, un peu plus d’argent que le jeu fera de toutes façon, d’autant plus que le jeu se vendre dans tous les cas, parce qu’on sait que ce genre de titre se vend toujours .” – Jeff Grubb commentant la chose sur le podcast XboxEra (traduction par la rédaction).

Voilà qui serait une bonne surprise pour les joueurs Xbox, et qui continuerait d’envoyer des signaux positifs à ceux qui réclamaient un catalogue plus diversifié et plus de jeux japonais pour les machines du constructeurs américain.

Et ce n’est pas la seule bonne nouvelle en provenance de chez Microsoft, puisqu’il semblerait bien qu’une exclu console PlayStation ait réussi à faire son chemin jusqu’à Xbox. On parle ici de Oddwold Soulstorm, nouvelle aventure d’Abe, le Mudokon, souvent considéré comme un reboot du premier jeu sorti en 1997 sur PC et PlayStation. Oddworld Soulstorm est jusqu’à aujourd’hui une exclu PlayStation pour les consoles, mais l’ERSB (équivalent américain de notre PEGI national) a émis une évaluation pour la version Xbox du titre. Il ne devrait donc pas tarder à débarquer chez la concurrence…

D’ici là, le jeu reste dispo sur PlayStation 4 et 5, ainsi que sur PC via l’Epic Games Store. Scarlet Nexus, lui, sortira le 25 juin un peu partout, sauf sur Switch.