Preview Scarlet Nexus – Un jeu d’action qui s’annonce technique

Dernier gros jeu Bandai Namco en date, Scarlet Nexus n’aura rien de moins à faire que d’essayer d’imposer une nouvelle licence. Une mission pas facile dans un paysage plutôt conservateur, où les suites et autres adaptations dominent. Le titre dispose depuis hier d’une démo jouable sur Xbox (démo qui arrivera la semaine prochaine sur PlayStation). L’occasion pour nous de voir de quoi il retourne (spoilers : des voitures).

La démo d’une petite dizaine de gigas nous offre l’accès au didacticiel, et nous propose de jouer le premier niveau du jeu. Pour ce faire, on aura le choix entre deux personnages, chacun possédant des petites nuances dans son style de combat.

Un élément déterminant, puisque Scarlet Nexus est avant tout un jeu d’action. On évolue dans des arènes où on élimine des monstres (les « Autres ») plus ou moins costauds jusqu’à atteindre le boss, évidemment gigantesque. Classique, donc. Comme la D.A. du jeu, reprenant en cel-shading pour ses personnages un style anime plutôt convenu. C’est bien fait, mais déjà vu. Ce n’est par contre pas très joli : ce premier niveau nous propose d’évoluer dans des environnements marronasses pas franchement enthousiasmants. On espère que la version définitive du jeu possèdera une réelle variété d’environnements, et ne se contentera pas de ces décors de grisaille urbaine.

Ce n’est de toute façon pas le cœur du jeu. Ce dernier se situe plutôt dans son système de combat, qui promet d’être riche, voire complexe ! Les personnages possèdent ainsi une arme de mêlée et des pouvoirs psy. Ces derniers leur permettent d’envoyer des éléments de décor s’écraser à la face des monstres (d’où la vanne ci-dessus « de quoi il retourne : des voitures » que vous n’aviez pas comprise, sur le coup…!) . Les pouvoirs psy s’épuisent, et se rechargent grâce aux attaques au corps à corps, obligeant le joueur à des allers-retours permanents entre les deux techniques.

Mais ce n’est pas tout. Les personnages possèdent en plus des coups spéciaux, et surtout la possibilité d’emprunter les pouvoirs psy des quatre autres personnages du party, contrôlés par l’IA : pouvoir d’électricité, de multiplication des objets (ceux qu’on balance par télékinésie) et donc des dégâts, un pouvoir qui décuple la vitesse et un quatrième qui rend invisible.

Évidemment, dans ce premier niveau, chaque pouvoir se prête à une situation particulière. On atteint déjà des possibilités d’enchaînements assez complètes et complexes, mais un petit coup d’œil sur l’immense arbre de compétences des personnages nous permet de comprendre qu’il va falloir mémoriser un max de choses pour maîtriser les combats dans Scarlet Nexus.

Si cette démo est très accessible, on croit comprendre que le jeu sera, sur la longueur, plutôt technique. On en aura le cœur net d’ici le 25 juin, date de sortie du jeu sur tous les supports, à l’exception de la Switch. Rappelons que finir la démo donne droit à du contenu bonus in-game lors de la sortie du jeu !