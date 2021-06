Scarlet Nexus – Du gameplay et de l’histoire dans un long nouveau trailer

Il fallait bien que cela arrive, on vous reparle une nouvelle fois et avec plaisir de Scarlet Nexus, le prochain A-RPG de Bandai Namco. Vous vous doutez bien que la raison principale est que nous sommes plutôt enthousiastes quant à la qualité de cette nouvelle licence et que nous y plaçons quelques espoirs, que certains pourraient juger de fous. Mais une chose est sûre, il aura au moins su nous convaincre de par sa démo (toujours disponible), notamment au niveau de son système de combat complexe et franchement grisant.

Alors certes, quelques interrogations demeurent, comme la qualité du scénario, de l’écriture, ou encore quelles seront les mécaniques de jeu exploitées, car si son univers nous a particulièrement charmés, il faut aussi que le reste suive. Et attendant de savoir si notre confiance en Scarlet Nexus est justifiée, on ne peut que vous conseiller la lecture de notre preview que vous pourrez atteindre en cliquant sur le lien ci-dessous.

Ceci étant dit, intéressons-nous à ce qui a été dévoilé et diffusé aujourd’hui par Bandai Namco, à savoir un long trailer de gameplay de huit minutes qui s’attèle, au-delà de nous en mettre plein la vue, à nous expliquer le contexte historique de l’aventure. Sans rentrer dans les détails plus que de raison, sachez que l’histoire prend place dans le futur, alors que les humains ont découvert une mystérieuse hormone cérébrale de type psionique leur permettant d’utiliser des pouvoirs extra-sensoriels.

Peu de temps après cette découverte, l’humanité se retrouva confrontée à une menace tombée du ciel et d’envergure avec l’arrivée impromptue de mutants appelés les Autres et qui sont assez friands de petits casse-dalles à base de cerveaux humains. Pour lutter contre ces envahisseurs, l’humanité décida de développer des brigades spéciales nommées BEA (pour Brigade d’Extermination des Autres) autour de personnes ayant développé des dons extra-sensoriels très puissants. On les appelle les psioniques.

C’est donc là le point de départ du scénario de ce Scarlet Nexus qui nous permettra d’incarner au choix Yuito Sumeragui ou Kasane Randall qui font tous deux partie du BEA et dont l’histoire va s’entremêler à certains moments-clés pour finir probablement par fusionner à un moment donné. Ce choix va a aussi bien avoir un impact sur le gameplay que sur la trame narrative, les deux personnages ne commençant pas l’aventure aux mêmes endroits, et ne suivant pas exactement par la suite la même route.

Scarlet Nexus est donc la promesse d’un jeu recherché aussi bien dans ses mécaniques que dans son histoire et on espère qu’il tiendra alors les promesses faites. Nous ne manquerons pas de vous en informer le moment venu, et pour ne pas vous laisser patienter sans rien avoir à vous mettre sous la dent, nous ne pouvons que vous conseiller de visionner en intégralité le nouveau trailer du jeu, qui est lui toujours prévu pour sortir le 25 juin prochain aussi bien sur l’ancienne que sur la nouvelle génération de consoles et PC.