Tales of Arise date sa sortie et dévoile 7 minutes de gameplay

Si Tales of Arise nous avait fait le plaisir de se montrer en mars dernier, il faut bien dire que nous étions resté sur notre faim, notamment à cause d’un trailer bourré de recyclage d’images déjà révélées. Heureusement, nous avions rendez-vous au printemps pour en découvrir beaucoup plus, et chose promise chose due, nous venons de recevoir de quoi nous rassurer, avec une date de sortie, un nouveau trailer, ainsi qu’une nouvelle longue vidéo de gameplay.

Nous retrouvons donc les deux personnages principaux Alphen et Shionne dans un monde en proie aux flammes de la guerre, et la première chose qui saute aux yeux, c’est bien entendu la qualité graphique du jeu, qui confirme bel et bien le gap immense qu’il y a désormais entre ce jeu, et le précédent titre de la série : Tales of Berseria. Si graphiquement les choses sont à des années lumières du précédent opus, on remarque rapidement que le système de combat reste tout de même sur une certaine base posée par la série, ce qui promettra de ne pas dépayser les fans, même si l’on sent clairement la volonté de dynamiser bien plus le système de jeu.

Du côté des scènes animées (à ne pas confondre avec les cut-scene) c’est le studio ufotable qui est à l’oeuvre, et que vous connaissez déjà certainement pour son travail sur l’anime Demon Slayer, dont l’animation est d’excellente facture. Pour rester sur l’animation, il est par ailleurs confirmé qu’il s’agira de l’épisode avec le plus de séquences animées, démontrant une volonté de booster la mise en scène, ce qui n’est pas pour nous déplaire quand on pense au minimum syndical que proposait Berseria dans ce compartiment.

Avant de vous dévoiler la date de sortie de Tales of Arise, sachez qu’une foule d’éditions différentes seront bientôt disponible à la précommande. Vous le verrez, en plus de l’édition de base que vous pourrez retrouvez un peu partout, il y en aura vraiment pour tous les goûts. Notez par ailleurs que l’Édition Hootle sera disponible à l’achat en exclusivité sur la boutique de Bandai Namco. On sait qu’ils ont souvent peu de stock sur les collectors, alors nous ne pouvons que vous conseiller de surveiller régulièrement leur site, si c’est l’édition qui vous intéresse.

Enfin, nous gardions bien entendu le meilleur pour la fin, Tales of Arise sortira le 10 septembre 2021, et ce sur PS4/PS5, Xbox One/Series et PC. Autant vous dire qu’entre Ys IX sorti il y a peu, Scarlet Nexus qui approche, et Tales of Arise pour la rentrée, les amateurs d’action RPG devraient passer une excellente année 2021.