Tales of Arise franchit le cap du million de ventes

Depuis une semaine maintenant, les joueurs PC, Xbox et PlayStation peuvent enfin s’adonner à l’exploration du monde de Tales of Arise. Le dernier-né de Bandai Namco, qui entend renouveler sa formule, et surtout son moteur de jeu vieillissant, a su tenir en haleine les fans du monde entier, impatients à l’idée de découvrir les aventures d’Alphen et Shionne.

Le titre est d’ailleurs auréolé de critiques plus qu’enthousiastes, culminant à 87 % et 9,4/10 pour la presse et les joueurs sur Metacritic. Un accueil très chaleureux donc pour le retour de la licence absente depuis cinq ans et le très sympathique Tales of Berseria. Ce très beau succès critique s’accompagne d’excellents chiffres de vente puisqu’en quelques jours seulement, un million de copies ont trouvé preneur, engouement qui se confirme sur steam avec un pic à 60 000 joueurs connectés simultanément. Tales of Arise réalise déjà un record pour le lancement, mais pourrait même ambitionner de graver son nom comme le plus grand succès de la saga Tales of.

Alors que la saga de J-RPG a dépassé les 25 millions de copies écoulées, Bandai Namco en a profité pour mettre à jour son classement des meilleures ventes de sa licence. Un classement dominé par le titre culte Tales of Vesperia et ses 2,8 millions de ventes (dont 1,5 pour la version définitive).

S’ensuivent Tales of Symphonia, avec 2,40 millions d’unités vendues, et Tales of Berseria et ses 2 millions d’acquéreurs en cinq ans. En attendant la présentation pour le 24 septembre de Tales of Luminaria, la prochaine itération pour IOS et Android, la voie semble toute tracée pour que Tales of Arise vienne rapidement bousculer cette hégémonie et lance une nouvelle ère pour la saga de RPG de Bandai Namco.