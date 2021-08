[Gamescom 2021] Tales of Luminaria – Un autre épisode mobile

D’ici une poignée de jours, alors que tous ou presque auront repris le sentier des écoliers/des burea buralistes (ça va, on plaisante), Bandai Namco marquera la reprise avec la sortie de son dernier volet dans l’univers Tales of avec le magnifique Tales of Arise, un épisode attendu sur consoles PlayStation et Xbox, mais aussi PC. Mais, ce volet, qui est bien le dernier à ce jour, ne le sera pas bien longtemps. En effet, si nous savions que l’éditeur avait d’autres projets sur le feu pour sa série (notamment parce qu’il l’avait annoncé), on doit reconnaître que nous ne nous attendions pas à recevoir un nouvel épisode mobile aussi tôt.

Comment ? Déjà ? Mais Tales of Crestoria n’est disponible que depuis un an (l’app vient tout juste d’ailleurs de terminer les premières célébrations pour son anniversaire et a entamé une deuxième séance avec toujours plus de monnaies in-game à encaisser), ils ne vont pas déjà y mettre fin, si ? Ça, on ne sait pas… Ceci dit, si comme Bandai Namco, vous n’en avez pas marre de voir des jeux “Tales of” sortir avec toutes sortes de noms derrière, vous devriez être gâté puisque l’éditeur annonce et illustre avec une bande-annonce Tales of Luminaria.

On digresse, mais la Gamescom a-t-elle toujours été un endroit où étaient présentées les nouveautés mobiles ? De mémoire, il ne nous semblait pas, on aurait d’ailleurs plutôt imaginé que c’était la spécialité du Tokyo Game Show (notamment parce que le support mobile est extrêmement populaire en Asie). Bandai Namco a profité du coup de projecteur sur l’événement européen pour nous glisser son jeu sous les yeux, un action-RPG similaire à ce qu’on retrouve sur consoles avec un casting inédit. De là à dire “inspiré par Genshin Impact”, il n’y a qu’un pas… que nous avons franchi.

Naturellement, il n’y a pour le moment guère plus à se mettre sous la dent… Compatibilité manette ? Multijoueur ? Encore du gacha ? La possibilité de voir nos persos préférés des opus précédents ou à venir ? De nombreux points restent à éclaircir. Ceci dit, Bandai Namco l’a annoncé sur Twitter (en lançant la chaîne officielle du nouveau projet), Tales of Luminaria devrait arriver prochainement sur appareils Android et iOS. Allez-vous vous laisser tenter ?