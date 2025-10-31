Supercell éteindra bientôt Squad Busters, faute de succès

Malgré sa place de choix sur le marché mobile, Supercell n’est nullement immunisé aux échecs. Squad Busters, sa dernière sortie, n’a manifestement pas rencontré le succès escompté, et ses serveurs fermeront courant de l’année 2026. Une décision qui marque le premier échec du géant du mobile, habitué à enchaîner les succès depuis Hay Day.

Squad Busters avait pourtant l’air prometteur. Une partie permet à son joueur de se constituer une équipe composée de personnages issus de tous les jeux du studio, afin de se battre dans une arène. Il s’agit d’un battle royale alternant PVE pour renforcer son escouade, et PVP pour éliminer ses concurrents. Un mélange qui pourrait convenir à tout le monde, mais qui n’a malheureusement pas vraiment pris.

En effet, malgré des cartes définissant les conditions de victoire qui changent à chaque partie, les parties finissaient par se ressembler. Le gameplay manquait également de profondeur, le support mobile n’aidant pas. Les collaborations avec d’autres licences pour apporter de la diversité, ainsi qu’une mise à jour pour l’introduction des Héros n’auront pas suffi à attirer et à garder les joueurs, le jeu enregistrant un nombre de téléchargements atteignant difficilement le nombre de joueurs mensuels de Clash Royale.

Tout n’est pas perdu pour Squad Busters

Une dernière mise à jour de Squad Busters arrivera en décembre, suite à laquelle le développement s’arrêtera. Mais a priori, les développeurs du jeu ne sont pas en danger, puisque Supercell déclare assigner les équipes responsables à d’autres projets, en cours et nouveaux. Les joueurs aussi ne devraient pas tout perdre, puisque ils pourront demander un transfert de la valeur de tous leurs achats en jeu de 2025 vers un autre jeu du studio.

« Même si ça n’est pas l’issue espérée, nous pensons que c’est la bonne décision pour rester fidèle au but de Supercell de créer des jeux que les joueurs pourront apprécier pendant des années. »

Certains systèmes de jeu vont d’ailleurs perdurer. Squad Busters, pour sa collecte de ressources hors partie, possède un système de boîte récupérée à chaque partie, qui lorsqu’elle est ouverte, peut augmenter en rareté jusqu’à quatre fois, octroyant de meilleurs récompenses au joueur. Ce système a été intégré à Clash Royale, remplaçant son ancien système de coffres qu’il fallait mettre en déverrouillage pendant une durée variant de 3 à 24h.

Malgré tout, le futur de Supercell (et de ses développeurs) interroge. En août dernier, le studio finlandais a ouvert un laboratoire d’innovation basé sur l’IA afin de découvrir et créer des outils d’aide aux développeurs. N’oublions pas que les développeurs de King, là aussi un géant du mobile, avaient encaissé des départs justement à cause d’outils IA qu’ils avaient créé. Si, dans l’immédiat, la place des employés de Supercell n’est pas menacée, leur réassignation pourrait être liée à des projets qui causeront à coup sûr leur perte.