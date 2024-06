Squad Busters – Le jeu mobile, toujours pas du « vrai » jeu vidéo ?

Depuis quelques années, le mobile représente à lui seule la moitié des presque 200 milliards de résultats de l’industrie du jeu vidéo. On parle beaucoup de la gueguerre que se font PlayStation et Xbox, mais leurs résultats cumulés n’atteignent même pas la moitié de ceux réalisés par le gaming mobile ! Pourtant, le jeu vidéo sur ce support reste largement ignoré, voire méprisé. Dernière illustration en date de cette situation : l’absence quasi-totale du jeu mobile pendant le Summer Game Fest. Les seuls qui ont réussi à s’y incruster, les équipes de Supercell, rapportent à GamesIndustry.biz comment il a été compliqué de se faire accepter :

« Ce n’était pas facile. Geoff [Keighley, présentateur et producteur du show, NDLR] disait « On ne fait pas vraiment ça ». Ils avait fait un peu de mobile avec Genshin Impact, mais c’est un jeu qui est aussi sorti sur consoles. Ils n’avaient jamais fait grand-chose sur le jeu mobile, ils étaient un peu réticents ». – Rob Lowe, en charge du marketing pour Supercell, dans une interview à GamesIndustry.biz (traduit par la rédaction)

Pour imposer leur dernier jeu, Squad Busters, au programme du Summer Game Fest, Supercell a dû sortir une vidéo qu’ils avaient réalisée avec Ken Jeong, notamment connu pour son rôle de Ben Chang dans Community, pour introduire le trailer du jeu. C’est seulement en voyant qu’une personnalité était impliquée que Keighley s’est laissé convaincre, s’imaginant peut-être le bénéfice qu’il pouvait en tirer en termes de « prestige » pour son évènement.

Supercell n’est pourtant pas le un studio mineur. Il est derrière les jeux Clash Royale et Clash of Clans qui, depuis leur sortie, ont généré plus de 10 milliards de dollars de revenus. Squad Busters, le dernier jeu de Supercell, a lui rapporté plus d’un million de dollar dès son lancement. Si un studio tel que celui-ci ne réussit pas, ou difficilement, à faire exister ses jeux dans les grands événements comme le Summer Game Fest, on imagine la difficulté pour des structures avec moins de moyens…

Bien sûr, le marché du jeu mobile est plombé par d’un côté les gacha-games dont le gameplay est souvent aussi nul que le système de prédation est sophistiqué, et de l’autre, les clones et contrefaçons de jeux à succès. Sans parler même des « jeux qui n’existent pas », nous abreuvant de publicité mettant en scène un gameplay complètement absent de l’application, une fois celle-ci installée (qui n’a jamais vu les pubs pour un « jeu » titré Hero Wars ?!). Et la jungle que représente les magasins d’applications mobiles, sans aucun effort d’édition, n’arrange rien. Pourtant, il y a aussi de vraies propositions, sous forme de portages (Slay The Spire, Hades, Immortality…) ou de jeux originaux (Mini Metro ou Monument Valley furent à leur sortie des modèles de design inventif).

Et ce serait justement le rôle de manifestations comme le Summer Game Fest que de jouer les curateurs et de mettre en avant ces propositions mobiles à qui personne ne contesterait le statut de « vrai » jeu vidéo. Mais pour ça, il faudrait que Geoff Keighley se souvienne qu’il fut, il y a bien longtemps, journaliste…