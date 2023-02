Squad Busters – Quand Clash of Clans rencontre Brawl Stars

Il serait malhonnête de ne pas reconnaître le succès du studio finlandais Supercell depuis quelques années. C’est en effet en 2012 que tout commence, avec les sorties de Hay Day et Clash of Clans, duo de titres devenu de vrais incontournables dans l’industrie mobile du jeu vidéo. Il semblerait que le studio détienne la sainte recette pour créer le jeu multijoueur parfait sur mobiles, proposant toujours à ses joueurs une direction artistique reconnaissable. Par ailleurs, alors que Clash of Clans suit son petit bonhomme de chemin, c’est en 2016 que les équipes du studio finlandais décident de remettre le couvert avec Clash Royale, un autre jeu dans l’univers de Clash of Clans, en proposant une nouvelle mécanique de jeu qui a immédiatement séduit. Encore aujourd’hui, ces jeux arrivent à faire parler d’eux. Et il serait idiot de ne pas mentionner Brawl Stars, dernier du studio, tant son succès fut remarquable. Mais désormais, il semblerait que le studio ait une toute nouvelle idée en tête : Squad Busters, un nouveau jeu mélangeant les personnages de tous ses précédents titres.

Car oui, après avoir affronté des centaines de clans, labouré des dizaines de champs et gagné des milliers de parties, il est grand temps pour les joueurs de passer à autre chose. Nommé Squad Busters, donc, ce nouveau PvP se jouera au cours de parties en 3v3 ou 5v5, et le système de jeu sera similaire à celui de Brawl Stars. On retrouvera des personnages bien connus des différents jeux du studio Supercell tels que le barbare de Clash of Clans, le poulet de Hay Day ou encore le brawler Colt, de Brawl Stars.

Côté objectif, il semblerait qu’une partie consiste à affronter l’équipe adverse, tout en essayant de faire face aux différentes créatures présentes sur la map. Depuis quelques temps, et cela ne concerne pas forcément Supercell, le phénomène de mélange de licences ou d’univers a beaucoup été exploité, notamment avec Multiversus, le Smash-like de Warner, ou bien encore avec les différentes collaborations de Fortnite, qui ont transformé le jeu en un véritable multivers.

Et c’est une décision à risques, parce qu’il ne s’agit ni plus ni moins que de recracher tout ce qui existe déjà en ayant mixé le tout avant. Rien de véritablement neuf dans le concept, alors, puisque l’on connaît déjà les personnages et le système de jeu adopté. Reste à voir si Supercell décide d’intégrer de nouveaux visages dans le jeu afin de ressentir un temps soit peu le sentiment de nouveauté que l’on recherchera. Toujours est-il que le jeu s’annonce comme les précédents titres du studio, il comprendra un système de monnaie virtuelle, avec des coffres payants ou encore une boutique de cosmétiques. On espère cependant que Squad Busters ne tombera pas dans le pay-to-win, véritable cercle vicieux de tout free-to-play.

Afin que les joueurs puissent avoir un avant-goût de cette nouvelle production, une bêta fermée est prévue au Canada entre le 6 et le 16 février 2023. Nous pensons qu’une bêta arrivera également en occident par la suite. Squad Busters n’a pas encore dévoilé sa date de sortie, mais on suppose qu’il devrait arriver dans les prochaines semaines sur mobiles.