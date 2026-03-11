Le Parc Bellabel et Harmonie débarquent dans la version Switch 2 de Super Mario Bros Wonder

Hier, c’était le fameux MAR10 DAY ! Si Nintendo n’a pas profité de l’occasion pour dévoiler un titre 100 % inédit du plombier moustachu, l’éditeur a tout de même présenté du nouveau contenu pour son meilleur ambassadeur avec une bande-annonce inédite de Super Mario Bros Wonder – Switch 2 Edition. Sur le même modèle que Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, cette version optimisée pour la nouvelle console s’accompagne d’une extension massive : Le Parc Bellabel.

Tous au parc !

Le Parc Bellabel se présente comme une gigantesque aire de loisirs, pensée avant tout pour le multijoueur. En local, les joueurs pourront se frotter à 17 nouveaux niveaux en coopération (compatibles avec la fonction de partage GameShare de la console). Le mode en ligne n’est pas en reste, proposant 6 stages jouables jusqu’à 12 joueurs simultanément. Enfin, le parc dispose de « La Place de la Tournée », un hub social où il sera possible d’enchaîner les niveaux et de paramétrer le système de recherche de joueurs (matchmaking) pour une expérience sur mesure.

De plus, cette nouvelle zone abrite le Camp d’entraînement de la Brigade Toad. Ce mode proposera divers défis à relever dans les niveaux du jeu de base, comme éliminer un nombre précis d’ennemis dans un temps imparti. Des challenges pensés pour mettre vos réflexes à l’épreuve, jouables aussi bien en solo qu’en coopération, et permettant de redécouvrir des niveaux du jeu d’origine tout en atténuant la sensation de redite.

De nouvelles fonctionnalités pour jouer en Harmonie

Au-delà du Parc Bellabel, le jeu de base profite également de quelques ajouts majeurs. La grande nouveauté côté casting, c’est l’arrivée d’Harmonie en tant que personnage jouable ! Elle disposera des mêmes pouvoirs et capacités de transformation que le reste de la troupe.

Du côté des power-ups, un nouvel objet fait son apparition : le Super Pot de fleur. Cette transformation inédite s’avérera indispensable pour venir à bout de nouveaux affrontements de boss ajoutés pour l’occasion : les redoutables Terreurs de Bowser. Mieux encore, de nouveaux badges « 2-en-1 » font leur entrée, vous permettant de cumuler deux pouvoirs de transformation simultanément. Les combinaisons promettent des situations aussi surpuissantes que chaotiques !

Enfin, pour les joueurs moins expérimentés ou ceux cherchant une expérience asymétrique, Luma sera de la partie. Contrôlé par un deuxième joueur, le petit astre pourra naviguer librement sur l’écran, attaquer les ennemis et récolter des pièces, rappelant le mode coop de Super Mario Galaxy.

Toujours dans cette optique d’accessibilité, un mode Invincible fait son apparition. Celui-ci permet d’ignorer la totalité des dégâts et d’être repêché en cas de chute, garantissant à chacun de pouvoir vivre l’aventure de Super Mario Bros Wonder jusqu’au bout. Activable et désactivable à la volée, il s’avérera idéal pour franchir un passage trop corsé sans la moindre frustration.

Date de sortie et mise à niveau

L’édition Super Mario Bros Wonder + Parc Bellabel sera disponible le 26 mars 2026 au tarif de 80 €. Comme pour les précédents jeux ayant bénéficié d’un tel traitement, il ne sera pas nécessaire de repasser intégralement à la caisse. Si des possesseurs du Super Mario Bros Wonder d’origine souhaitent découvrir le Parc Bellabel, Nintendo proposera d’acheter uniquement la Mise à niveau Switch 2 pour débloquer ces contenus exclusifs. Rendez-vous dans deux semaines pour vérifier manette en main si ces nouveautés valent réellement le détour !