Nintendo Switch Online fête Mario pour le MAR10 Day !

À l’instar de ses confrères et rivaux que sont Microsoft et Sony (bien que de nos jours ce terme ait plus ou moins perdu de sa valeur d’antan), Nintendo annonce la liste de jeux à rejoindre le 10 mars prochain le catalogue destiné aux abonnés du Nintendo Switch Online + Pack Additionnel. Présents aux nombre de trois, ils concerneront l’écosystème du Game Boy Advance et du nouveau venu sur la plateforme, le Virtual Boy.

Et tous auront pour thème le légendaire plombier à la casquette rouge. La date de sortie de ces « nouveaux » jeux ne vous a pas échappé, le 10 mars est depuis quelques années le Mario Day, du fait d’un jeu typographique qui fait de la date (en anglais, March 10) le prénom du personnage : MAR10. Un jour spécial qui, par ailleurs, permettra aux aficionados de faire quelques bonnes affaires sur l’eShop où certains jeux de notre petit moustachu se présenteront sous des prix quelque peu avantageux.

Mario Vs. Donkey Kong

Ouvrons la liste avec l’une des confrontations les plus cultes du jeu vidéo. Non pas avec la première du nom parue dans les années 80 sur les bornes d’arcade, mais avec l’épisode sorti sur la portable de Nintendo en 2004, Mario vs.Donkey Kong. Jeu qui donnera naissance à une suite et qui, quelque vingt années plus tard, bénéficiera d’un remake Switch.

Le principe est simple et on ne peut plus classique, fidèle aux règles d’antan: avancer de plateforme en plateforme, tout en évitant les projectiles lancés par notre antagoniste. Simple dans la formule, mais dans la pratique, un peu de réflexion sera nécessaire pour mener sa barre, récupérer les mini Mario et ainsi tenir la dragée haute à notre antagoniste velu.

Mario Tennis

Avec ce titre, Nintendo nous fournit l’occasion de plonger dans les tout premiers balbutiements de la sous-série des Mario Tennis, qui, à la surprise de certains (peut-être…) est née sur l’échec de Nintendo : le fameux Virtual Boy dont le catalogue est depuis peu accessible sur le service du constructeur japonais. Une curiosité à approcher si, bien entendu, vos yeux ne se rebiffent pas devant l’esthétique rouge et noir caractéristique.

Côté proposition, l’expérience de ce jeu sorti en 1995 se résume en un contenu qui paraîtra (à nos yeux modernes) bien limité : sept personnages, un court… il n’y a rien de très foufou. Néanmoins, en dépit de cela, de la monotonie ambiante qui semble papable à la lecture de nos lignes, il était possible de dynamiser les parties sur Mario Tennis, en invitant un autre personnage à ses côtés pour des sessions doubles. Sans que ce dernier ne soit pour autant jouable par un second joueur. Chose qui était cependant prévue par Nintendo, et devait être rendu possible grâce à un câble link (pour relier deux machines ), avant que l’idée de cette « convivialité » ne soit finalement abandonnée.

Mario Clash

Paru lui aussi en 1995 sur la même machine, qui d’ailleurs ne connaîtra pas d’autres années au Japon (avant l’arrêt de la commercialisation en 1996 aux États-Unis), Mario Clash offre un paradigme qui diffère fortement des épisodes canoniques des Super Mario. Là, l’objectif est d’une simple radicalité : éliminer les créatures qui croiseront le chemin du plombier, selon les méthodes qui lui ont fait sa réputation (saut, lancer de Koopas, etc.)

Alors, un arrivage intéressant ? Eh bien, si Mario vs. Donkey Kong aura certainement son public, il peut être difficile de penser de même pour les autres, la particularité du Visual Boy agissant probablement comme un élément discriminant. Pour une raison principale, que l’on avait précédemment évoquée : il est nécessaire de se procurer l’accessoire adéquat, et ce, à un prix assez prohibitif.

Et donc, à condition d’être un inconditionnel de la gamme Nintendo (et à plus forte raison, un « chasseur » d’antiquité), les deux arrivées Virtual Boy n’auront que peu d’intérêt. Même si elles permettent de découvrir notre petit héros moustachu sous un jour nouveau…