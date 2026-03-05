Cyberpunk 2077 et Hollow Knight: Silksong sur le Xbox Game Pass

Microsoft approvisionne de nouveau la ludothèque du Xbox Game Pass. Ce mois de mars 2026 fera des heureux autant pour les amoureux de blockbusters que de jeux indés car le service accueillera Cyberpunk 2077, Hollow Knight: Silksong et Planet of Lana II pour le jour de sa sortie.

Planet of Lana II, une sortie day one sur le Xbox Game Pass

Xbox continue de valoriser son catalogue avec des sorties day one de jeux indés sur sa plateforme. Ici, on retrouve Lana et Mui dans la suite du premier opus disponible sur le Xbox Game Pass. Il faudra tester le jeu le 5 mars pour se faire un avis, mais les très beaux paysages et la promesse de résoudre des puzzles retords sauront sans doute convaincre plus d’un curieux.

Cyberpunk 2077, le phénix à qui il manque des plumes

Le dernier jeu en date de CD Projekt Red avait marqué les esprits, en bien comme en mal, dès sa sortie en décembre 2020. Le scénario et le gameplay, qui laissent beaucoup de libertés au joueur, auront su convaincre le public puisque le jeu a raflé cinq Gamescom Awards en 2020.

Mais là où le bât blesse c’est que le jeu rejoint le Xbox Game Pass sans son extension Phantom Liberty, sortie il y a déjà trois ans et lauréat d’un Game Award. Se contenter d’ajouter uniquement la version de base du titre, seulement pour les joueurs consoles et le cloud, impliquerait peut-être que le rajout de l’édition deluxe se fera ultérieurement. Ainsi, sera crée à nouveau un effet d’annonce artificiel pour un jeu aux qualités indéniables mais dont le prix ne fait que dévaluer fatalement.

Les autres jeux qui rejoignent le Xbox Game Pass Ultimate

Final Fantasy III (Console, PC et Cloud) – 3 mars

Kingdom Come: Deliverance II (Console, PC et Cloud) – 3 mars

Minishoot’ Adventures (Consoles, PC et Cloud) – 3 mars

EA Sports F1 25 (Console, PC et Cloud) – 4 mars

Planet of Lana II: Children of the Leaf (Console, PC et Cloud) – 5 mars

Construction Simulator (Console, PC et Cloud) – 10 mars

Cyberpunk 2077 (Console et Cloud) – 10 mars

DreamWorks Gabby’s Dollhouse: Ready to Party (Console, PC et Cloud) – 17 mars

Nova Roma (PC) – 26 mars (early access)

Hollow Knight: Silksong, celui qu’on n’attendait plus… parce qu’il était déjà là

Remis en avant dans la communication des nouveaux jeux du Xbox Game Pass du mois de mars, le jeu de la Team Cherry n’est pourtant pas une nouveauté du catalogue. Il est seulement rendu accessible aux abonnés de la formule Premium et non plus exclusivement à ceux de la formule Ultimate, à l’instar de To a T.

Lorsqu’il a été ajouté à sa sortie, il y a plus de cinq mois, le jeu était suffisamment engageant étant donné l’émulation mondiale qui l’entourait. Aujourd’hui, il n’est pas dit qu’un client voulant jouer à ce très bon jeu ne préférera pas l’acheter sur un store, vu son prix bas par défaut (19,99€), plutôt que de s’abonner à la formule Premium (12,99€/mois).

Les jeux qui rejoignent le Xbox Game Pass Premium au mois de mars 2026

D’autres jeux à découvrir, dont certains quittent le service bientôt

Comme il est de bon ton maintenant, des jeux aux genres variés accompagnent l’ajout de ces titres attendus : la simulation de travail avec Construction Simulator, du sport automobile avec EA Sports F1 2025 ou encore un classique du JRPG avec Final Fantasy III pour les grands.

Et DreamWorks Gabby’s Dollhouse pour les petits (et les grands enfants). Pour les amateurs de bizarrerie et ceux qui aiment les jeux de gestions il y a aussi To a T et Nova Roma. N’oublions pas, contrairement au service com’ d’Xbox, Minishoot’ Adventures qui pour sa sortie sur Xbox rejoint le service

Enfin, les retardataires auront jusqu’au 15 mars pour jouer aux jeux qui quitterons le Xbox Game Pass ce mois-ci : Bratz Rhytm & Style, Enter the Gungeon, F1 23, He is coming, Lightyear Frontier, Mythwrecked: Ambrosia Island.