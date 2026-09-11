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Street Fighter 6 – Arjun mettra-t-il les joueurs à bout de souffle ?

Arjun, le deuxième combattant du Year 4 de Street Fighter 6 se dévoile

Nero

Né avec une manette entre les mains, biberonné aux jeux de combat et élevé aux RPG. Toujours partant pour parler de Fire Emblem ou pour voir qui est le plus chaud sur Street Fighter. Mon plus grand rêve est, un jour, de piloter un Gundam ou un Eva. See you sur New Game Plus, Space Cowboy !

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