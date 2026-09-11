Street Fighter 6 – Arjun mettra-t-il les joueurs à bout de souffle ?

Après Yasmine, arrivée le 3 août dernier et qui était parvenue à faire plutôt l’unanimité malgré son statut de newcomer, c’est au tour d’Arjun de faire son entrée sur le ring. Grâce à une vidéo de présentation publiée par Capcom il y a quelques jours, nous avons pu en découvrir davantage sur cet ancien policier indien.

Deuxième personnage du Year 4 de Street Fighter 6, Arjun rejoindra le roster le 13 octobre prochain et, le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il fait déjà beaucoup parler de lui.

Un personnage qui veut jouer sur tous les tableaux

À première vue, Arjun pourrait sembler être un simple colosse, sacrifiant la vitesse au profit de la puissance, venant ainsi rejoindre le cercle fermé des combattants « lourds » du jeu. Pourtant, il semble en réalité bien plus versatile que ses comparses du même gabarit.

En effet, le nouveau venu possède dans son arsenal plusieurs des caractéristiques qui font la force des personnages lourds du jeu : des coups puissants, une super armor lui permettant de maintenir la pression, ainsi que des grabs capables de démarrer comme d’enchaîner les combos. Mais là où ce type de combattant est généralement handicapé par sa difficulté à se mouvoir et à se rapprocher de son adversaire, Arjun semble disposer de plusieurs outils pour pallier ce problème.

Grâce à ses techniques basées sur le souffle, il semble pouvoir notamment créer des projectiles et placer des pièges capables de contrôler l’espace et de punir les joueurs qui voudraient prendre leurs distances. Ainsi, pourquoi craindre de manquer de vitesse si l’adversaire ne peut tout simplement pas s’éloigner ?

Sur le papier, Capcom semble donc avoir conçu un personnage capable de répondre à quasiment toutes les situations. En combat rapproché, sa puissance et ses grabs risquent de lui permettre d’exercer une pression considérable sur ses adversaires, tandis qu’à distance, ses capacités de zoning peuvent lui donner les moyens de continuer à dicter le rythme du combat.

Ainsi, il n’aura pas fallu longtemps avant que la communauté commence à s’interroger sur un éventuel déséquilibre. S’il est évidemment beaucoup trop tôt pour savoir où Arjun se situera dans la tier-list, il est certain que le combattant a des arguments solides. Cependant, ce n’est pas le seul reproche que les joueurs ont à faire sur le personnage.

Comme une impression de déjà-vu

Les membres les plus impliqués de la communauté ont tout de suite remarqué que plusieurs mouvements, animations et techniques d’Arjun rappellent directement celles d’autres combattants. Plusieurs de ses attaques semblent notamment inspirés de celles de Marisa, sa compétence de contre, durant laquelle il gonfle ses muscles, ressemble fortement à celle de Zangief dans Street Fighter V, tandis que ses techniques de souffle rappellent inévitablement Dhalsim.

La réutilisation d’animations et de mécaniques est, en soi, loin d’être inhabituelle dans les jeux de combat. Toutefois, pour un personnage qui fait sa première apparition dans une licence aussi culte que Street Fighter, il est regrettable que ces similitudes soient aussi nombreuses, surtout lorsque son design et ses inspirations indiennes et « bollywoodiennes » offraient autant de possibilités pour lui donner une identité plus marquée.

Évidemment, il n’est pas impossible que, d’ici sa sortie ou au gré des mises à jours, la personnalité d’Arjun s’affine et que le combattant parvienne à trouver sa place au sein d’un roster déjà particulièrement charismatique. Reste la question de son équilibrage, qui risque d’occuper la communauté jusqu’au 13 octobre. Entre puissance, grabs, contre, défense, dash, projectiles, contrôle de l’espace… Ce nouveau venu semble être le combattant parfait. Il faudra donc voir, manette en main, si cette polyvalence fera réellement de lui le monstre compétitif qu’il semble être, ou si des faiblesses finiront par apparaître une fois confronté aux joueurs.