Stellar Blade 2 – Shift Up fait une croix sur l’exclusivité PS5

Stellar Blade a été l’un des gros succès de 2024, si bien que son avenir avait été directement assuré par l’annonce d’une suite prochaine. Mais si la nouvelle avait fait des heureux, de nouveaux éléments viennent apporter une légère ombre à cette séquelle, qui, selon les déclarations fraîchement publiées, risque justement de priver Sony d’une exclusivité.

L’émergence d’un grand ?

Stellar Blade aurait-il eu autant de succès s’il n’avait pas été sous le patronage de Sony ? Rien n’est moins sûr. À l’époque de son annonce, son studio (Shift Up) avait en effet tout l’air d’un inconnu et avait certainement tout à prouver. Mais, aujourd’hui, et avec un seul titre, le développeur coréen semble avoir gagné suffisamment de poids pour que son nom ait une signification certaine.

C’est donc avec ce nouveau statut qu’une décision a été prise. Comme il le partage sur son site à l’occasion du bilan du premier trimestre de l’année, Shift Up opte désormais pour l’indépendance. Le prochain Stellar Blade ne sera plus édité par Sony ou un quelconque éditeur tiers, mais par ses propres soins. Autrement dit, il sera auto-édité. Une manière pour le studio de “verrouiller sa licence” et veiller à ce que son identité soit préservée.

Mais ce n’est pas tout. Car, bien entendu, il est aussi question d’avantages. Certes, le coût sera forcément plus grand, mais les bénéfices le seront tout autant. En se sortant de l’exclusivité, Shift Up pourra ainsi viser plus de plateforme et séduire un plus large public. Et, au vu des performances réalisées avec le premier opus, il est tout bonnement logique d’espérer faire mieux avec une telle configuration.

« Il convient de noter qu’à partir de ce prochain titre, Shift Up passera à un modèle de service en interne. Cela nous permettra de mettre en œuvre des stratégies marketing qui reflètent pleinement l’identité propre de la franchise Stellar Blade, et nous espérons ainsi faire découvrir aux joueurs l’attrait unique de son univers de manière plus directe et plus efficace »

Trop ambitieux ?

La perspective est intéressante, mais également risquée. En effet, n’est-il pas un peu trop tôt pour toucher à de telles ambitions ? Ne devrait-elle pas d’abord prouver sur le long terme qu’elle est réellement une valeur sûre de l’industrie ? En tout cas, Shift Up semble y croire. Et, à moins qu’elle ne rétropédale en accordant (pour une raison ou une autre) de nouveau sa confiance à Sony, il se pourrait que cet action constitue un certain tournant pour la société.

D’ailleurs, ce tournant semble déjà entamé. L’acquisition récente d’Unbound, le nouveau studio de Shinji Mikami, en est même un sérieux indicateur. Mais, au-delà de ces prétentions, il y a aussi plusieurs questions qui peuvent surgir, dont certaines à propos de l’IA générative, qui, on le sait, est l’une des tocades de Shift Up. Est-ce que leur désir d’expansion ne va-t-il pas entraîner inévitablement une utilisation excessive de l’outil dans le processus créatif ? Au vu de déclarations précédentes, tout porte à le croire.

Quoi qu’il en soit, nos regards se dirigeront pour le moment sur les prochaines créations du studio qui, selon les dires, se dévoileront un peu plus au cours de l’année. Il sera certes question de Stellar Blade 2 mais aussi du titre dont la sortie sera plus proche : Project Spirits, un jeu créé en collaboration avec Level Infinite (Tencent).