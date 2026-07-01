Splatoon se lance dans la coopération avec Raiders

Nintendo a braqué les projecteurs sur Splatoon Raiders lors d’un Direct dédié, immédiatement suivi d’un Treehouse Live riche en gameplay. Prévu pour le 23 juillet 2026 exclusivement sur Nintendo Switch 2, ce premier spin-off bouscule les codes d’une franchise centrée sur les joutes multijoueurs compétitives.

Terminée la guerre de territoire effrénée. Splatoon Raiders propose une aventure scénarisée, jouable en solo ou en coopération en ligne et locale jusqu’à quatre joueurs. Échoué sur l’archipel de Spirhalite aux côtés du célèbre trio musical des Tridenfer, le joueur (qui incarne leur mécanicien) doit explorer des îles et des donjons sous-terrains à la recherche de trésors précieux.

L’évolution réside dans sa dimension RPG/looter-shooter. Le titre introduit trois types de réservoirs d’encre uniques qui déterminent l’accès à des gadgets inédits comme la Splashette (une charge dévastatrice) ou des tourelles automatiques remplaçant les armes secondaires classiques. Avec plus d’une centaine de variantes d’armes à collecter, des reliques octroyant des bonus passifs et un arbre de compétences au camp de base, le jeu offre une profondeur de personnalisation et de buildcrafting inédite pour la série.

L’heure des pros de la manette

La boucle de gameplay semble s’avèrer particulièrement accrocheuse. L’expérience y est décrite comme un mode Salmon Run « premium » grandement magnifié, où la liberté d’approche et l’expérimentation des builds fonctionnent à merveille. L’aspect coopératif se révèle gratifiant, permettant aux joueurs d’adopter des rôles clairs face à des vagues de Salmonoïdes et des boss toujours plus imposants. À priori, le titre s’annonce idéal pour les joueurs qui adorent l’univers coloré de Splatoon mais restent hermétiques au stress du multijoueur en ligne compétitif.

Cependant, la technique suscite quelques réserves. Si la physique de l’encre reste irréprochable et l’action d’une fluidité exemplaire sur Switch 2, les textures de certains environnements lointains ont été jugées un peu brutes et répétitives lors des plans larges. De plus, plusieurs previews regrettent l’absence de doublages vocaux pour incarner une aventure pourtant si centrée sur la narration et ses personnages excentriques.

Proposé au prix de 49,99 €, le titre sera accompagné à sa sortie d’une paire de Joy-Con 2 exclusive aux tons bleu et jaune. Pour faire patienter la communauté, Nintendo organisera un Splatfest thématique spécial sur Splatoon 3 du 10 au 12 juillet prochain. Une proposition originale qui, malgré ses petits compromis techniques, promet d’occuper de nombreuses soirées cet été.