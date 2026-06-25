Pokémon TCG Pocket joue la carte de la mignonnerie avec l’extension Jours Heureux

Après les voyages temporels de « Propulsion Paradoxe », un vent de douceur s’apprête à souffler sur Pokémon TCG Poket avec « Jours Heureux ». À en juger par la bande-annonce, cette mini-extension prévue pour le 29 juin prochain laisse la course à la puissance de côté pour se concentrer sur une atmosphère plus cosy. Si cette parenthèse s’intéresse davantage aux Pokémon mignons, le set proposera tout de même de belles opportunités en combat.

L’invasion des toutous

La grande nouveauté de ce set repose sur une mécanique adorable, appuyée par la nouvelle carte dresseur « Fans de Chiots ». Cette dernière permet de regarder dans son deck et de réunir une meute composée de Caninos, Voltoutou, Pâtachiot et Rocabot, dotés d’une nouvelle attaque « Chiots à Gogo ». Plus le joueurs aura de chiots en main et sur le terrain, plus l’attaque est puissante (20 dégats par carte).

Malhreuseusement, cette stratégie risque de s’avérer trop lente pour bousculer les decks méta, mais elle aura au moins le mérite de faire le bonheur des amateurs de decks thématiques et de ceux qui veulent s’amuser lors des combats solo.

Des cartes ex plus stratégiques qu’il n’y parait ?

Sous leurs airs mignons, de nouvelle cartes ex ont tout de même quelques arguments tactiques pour les fans de decks stratégiques. Dedenne-ex et son attaque « Dede-Circuit » permettra d’infliger 40 dégâts par outil attaché à l’ensemble de vos Pokémon. Pour deux énergies, vous pourrez ainsi infliger 160 dégâts par tour.

Zororak de Hisui-ex aura quant à lui une attaque « Illusion de Rancoeur », dont les dégâts varient en fonction du nombre de Pokémon dans la pile de défausse. Utilisé au bon moment, il pourra facilement infliger 200 dégâts et balayer des cartes puissantes.

Enfin, Méga-Diancie-ex a l’avantage d’être un Pokémon de base qui infligera 40 dégâts, plus 20 par énergie Psy attachée à tous vos Pokémon en jeu. Combinée à un Gardevoir, cette carte pourra être redoutable.

Le calme avant la tempête Rayquaza

Annoncé il y a quelques semaines, c’est surtout le prochain booster « Domination Céleste » (prévu pour fin juillet) qui avait attiré l’attention des fans. L’arrivée d’un puissant Méga-Rayquaza promet des rebattre les cartes de la méta compétitive. Plutôt que de réinventer la stratégie, le set « Jours Heureux » semble donc être une transition qui permettra de reconstituer un stock de sablier en attendant juillet.

Mais est-ce vraiment le moment de lever le pied pour Pokémon TCG Pocket ? Le jeu subit une érosion de sa base de joueurs actifs, lassés par la lenteur des mises à jour et le gameplay répétitif. Pourquoi alors sortir une extension volontairement casual maintenant, après avoir déjà teasé un set visiblement bien plus attendu ? DeNA prend le risque de voir une partie de sa communauté se mettre en veille d’ici là.