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Pokémon TCG Pocket joue la carte de la mignonnerie avec l’extension Jours Heureux

Pokémon TCG Pocket booster à thème Jours Heureux

broccomilie

Rédactrice Web spécialisée dans le domaine du jeu vidéo. Amoureuse de légumes verts, de RPGs et de point'n'clicks depuis mon plus jeune âge.

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