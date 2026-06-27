Quelles sont les sorties jeux vidéo du mois de juillet 2026 ?

Après un premier semestre 2026 bien chargé, juillet apporte, à son tour, son nouveau lot de sorties attendues sur PC comme sur consoles. Entre suites ambitieuses, expériences indépendantes et quelques surprises estivales, le mois réserve de belles découvertes pour les joueurs de tous bords. Pas de temps à perdre, découvrons ensemble le calendrier de sorties jeux vidéo pour le mois de juillet 2026 :

PlayStation 5

Assassin’s Creed: Black Flag Resynced – 09/07

Palworld – 10/07

Echoes of Aincrad – 10/07

D-topia – 14/07

The Mound: Omen of Cthullu – 15/07

Ratatan – 16/07

Avatar Legends: The Fighting Game – 23/07

Disgaea Mayhem – 23/07

Halo: Campaign Evolved – 28/07

The Relic: First Guardian – 31/07

Paw Patrol: La Pat’Patrouille : Mission Dino – 31/07

Xbox Series

Assassin’s Creed: Black Flag Resynced – 09/07

Palworld – 10/07

Echoes of Aincrad – 10/07

Ascend to Zero – 13/07

D-topia – 14/07

The Mound: Omen of Cthullu – 15/07

Ratatan – 16/07

Avatar Legends: The Fighting Game – 23/07

Halo: Campaign Evolved – 28/07

The Relic: First Guardian – 31/07

Paw Patrol: La Pat’Patrouille : Mission Dino – 31/07

Nintendo Switch 2

Avatar Legends: The Fighting Game – 02/07

Rhythm Paradise Groove – 02/07 (Switch)

Moonlight Peaks – 07/07

D-topia – 14/07

Heave Ho 2 – 16/07

Avatar Legends: The Fighting Game – 23/07

Disgaea Mayhem – 23/07

Splatoon Raiders – 23/07

Xenoblade Cronicles 2 – Nintendo Switch 2 Edition – 30/07

The Relic: First Guardian – 31/07

PC

Outward 2 – 07/07

Assassin’s Creed: Black Flag Resynced – 09/07

Palworld – 10/07

Echoes of Aincrad – 10/07

Ascend to Zero – 13/07

D-topia – 14/07

The Mound: Omen of Cthullu – 15/07

Heave Ho 2 – 16/07

Ratatan – 16/07

Storebound – 16/07

Dive or Die: Children of Rain – 21/07

Avatar Legends: The Fighting Game – 23/07

Halo: Campaign Evolved – 28/07

Truck-kun is Supporting Me from Another World?! – 29/07

The Relic: First Guardian – 31/07

Paw Patrol: La Pat’Patrouille : Mission Dino – 31/07

Alors, sur quel(s) titre(s) allez-vous jeter votre dévolu ? À quoi comptez-vous jouer à l’abri du soleil ? Dites-le-nous en commentaire et rendez-vous dès le mois prochain pour la suite des réjouissances. En attendant, bon jeu (et bonnes vacances pour les plus chanceux) !