Palworld continue de singer Pokemon et joue carte sur table

Entre PocketPair et son Palworld, et Nintendo, très protecteur de ses licences, et notamment Pokemon, les batailles juridiques continuent de battre leur plein. Chacun y va de son argumentaire, de ses manœuvres plus ou moins honorables pour faire flancher son adversaire, mais force est de constater que la question reste complexe, et que si Nintendo a subi quelques revers dans cette affaire, sa finalité est encore loin d’être tranchée. Cela n’empêche toutefois pas PocketPair de continuer d’aller de l’avant aves sa licence avec une nouvelle initiative qui risque, encore, de faire grincer des dents dans la firme de Kyoto.

Une carte à jouer ?

Grâce (ou malgré) les polémiques engendrées lors de sa sortie, il y a deux ans maintenant, Palworld avait su convaincre des millions de joueurs, avec un pic enregistré sur Steam à 2,1 millions de joueurs simultanés sur le titre. Un phénomène qui permet aux développeurs de prendre leur temps pour améliorer leur copie. Et si le soufflet, à la fois médiatique et commercial est retombé (le nombre de joueur connectés tournant désormais autour des soixante milles), on s’attend à ce que la hype remonte en flèche dès lors que le titre sortira de son accès anticipé.

Pas de quoi toutefois freiner les ambitions de PocketPair qui souhaite battre le fer tant qu’il est encore chaud en investissant un nouveau secteur. Et comme un nouveau pied de nez à Pokemon qui règne en maître sur ce marché depuis des lustres, c’est du côté des cartes à collectionner qu’on retrouvera les créatures de Palworld, dès le 30 juillet prochain. Il faut dire que ces dernières années, ce gâteau commercial s’est sensiblement agrandi, avec à présent du One Piece ou du Lorcana qui font la joie des fans de ces licences… et des scalpeurs.

Évidemment, au-delà de l’aspect collection, il sera possible de jouer avec ces cartes, dans des duels présentés comme « stratégiques et tactiques ». Nous n’en saurons malheureusement pas plus pour le moment. Pas de visuel, pas de prix, pas même d’informations sur les langues disponibles. Difficile donc encore de juger de la pertinence de ce nouveau TCG.

On peut toutefois déjà émettre quelques réserves sur ses chances de réussite commerciale. Reste-il encore de la place pour un nouvel acteur sur un marché déjà bien (trop) rempli ? D’autant que, contrairement à One Piece et Lorcana (et bientôt Riftbound, issu de League of Legends) qui reposent sur des licences établies depuis des décennies, Palworld reste un univers très jeune. Les curieux ayant participé au succès du lancement de l’accès anticipé seront-ils au rendez-vous d’un jeu de cartes à collectionner dans cet univers ? Rien n’est moins sûr.