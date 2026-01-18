tt

Palworld continue de singer Pokemon et joue carte sur table

Palworld Official Card Game

Poulet

Gamer patenté, collectionneur compulsif, mangaphile à l'extrême, mon cœur se situe entre Akihabara et l'église du remède où je prie devant mes dieux : Miyamoto Shigeru et Miyazaki Hidetaka

guest

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

Test Big Hops – La petite grenouille qui traîne avec les plus grands

Test Marble’s Marbles – Retomber en enfance, au carré !

Test Dragon Quest I & II HD-2D – Les origines de la saga sublimées