Palworld – La fin de l’accès anticipé dans les tuyaux

Cela fait depuis début 2024 que les joueurs peuvent arpenter les contrées des îles Palpagos. Avec ses 2,1 millions de joueurs dès le premier jour, on en viendrait presque à oublier le statut de Palworld à ce moment, qui n’était alors et n’est encore qu’en accès anticipé. Une situation qui devrait être amenée à changer relativement prochainement : le studio vient d’annoncer une version 1.0 du jeu pour 2026.

C’est dans une nouvelle vidéo Youtube, décrivant l’avenir de Palworld, qu’il a été expliqué qu’au cours des prochains mois, Palworld recevrait des mises à jour plus légères que l’année dernière à la même période. Pour cause : les développeurs seront largement occupés à optimiser le jeu pour la sortie de la 1.0, qui est de plus en plus proche.

Parmi les tâches qu’il reste à faire, les développeurs devront notamment nettoyer le jeu, qui resterait encore chargé de détails inutiles. De plus, cette 1.0 devrait être riche en contenu, en tant qu’étape majeure dans la vie du jeu.

Bien que pour ce qui est des dates concrètes, le studio reste discret, John « Bucky » Buckley, le community manager de Pocketpair, a tenu à insister sur le désir de transparence des équipes derrière Palworld. Il a notamment mentionné qu’il y aurait d’autres prises de parole et sorties pour donner aux joueurs un avant-goût du contenu de cette 1.0.

L’accès anticipé de Palworld, un écran de fumée ?

L’annonce de la sortie prochaine de Palworld en tant que jeu complet a relancé les débats autour du statut des accès anticipés. C’est Chris Scullion, journaliste pour VGC, qui a remis une pièce dans la machine : pour lui, la notion d’accès anticipé est galvaudée. Entre le succès de Palworld et le nombre de joueurs que le titre a assemblé, la notion d’accès anticipé est un écran de fumée, Palworld devrait déjà être considéré comme un jeu à part entière.

L’image de Palworld, et d’autres jeux récents qui ont également été disponibles sous la forme d’un accès anticipé, serait trop différente de l’image qu’on se fait de l’accès anticipé. Ce seraient des jeux trop chers, trop populaires pour ne pas être considérés comme des jeux finis.

C’est un argument qui peut s’entendre, pour peu que l’on voie la situation après le fait accompli. En tant que joueurs, nous voyons ce qui arrive jusqu’à nous. Dans les faits, il est vrai que Palworld est arrivé sur nos écrans avec une boucle de jeu relativement complète, pourtant force est de constater que le jeu a changé sur plusieurs aspects depuis sa sortie.

C’est un point sur lequel appuie John « Bucky » Buckley lorsqu’il a répondu à Chris Scullion :

Palworld est un accès anticipé parce que nous l’avons lancé au plus tôt avec une volonté claire de récolter des retours afin de rendre le jeu encore meilleur. […] Nous sommes évidemment extrêmement chanceux que Palworld ait résonné avec des millions de personnes dès le premier jour, mais cela ne change pas le fait que Palworld ait été un projet en travaux pendant tout ce temps.

Il est clair que depuis 2013, lorsque Steam a présenté ce système d’accès, les choses ont bien changé : à l’époque, il était question d’un contrat de confiance, une petite somme, contre la possibilité de jouer au jeu tout en ayant conscience qu’il n’était pas terminé et, selon les difficultés du studio, pourrait rester dans cet état à jamais.

Ce qui se joue aussi dans le commentaire de Chris Scullion, et la réponse qu’il a pu recevoir, c’est aussi la perception de cette notion de « en travaux », ou « WIP » (Work in progress). La notion de projet fini, de finition est largement reliée à la perception de chacun, ainsi, une chose qui peut paraitre terminée à un public général peut très bien apparaitre brouillon à un oeil plus spécialiste.

L’accès anticipé est aujourd’hui régulièrement utilisé : l’année dernière, sur Steam, ce sont 2 238 jeux qui ont été pré-publiés grâce à cette formule. Des jeux comme Palworld, Enshrouded, Hades ou Baldur’s Gate 3 sont parmi les plus belles réussites du modèle, avec de beaux cercles vertueux, permettant aux jeux de sortir dans les meilleures conditions possibles.

Cependant, pour ces beaux succès, il y a eu largement plus d’échecs, d’arnaques et de mauvaises expériences. Là se trouve tout l’enjeu de cette méthode : c’est le joueur, l’acheteur, qui engage une somme d’argent pour une promesse. Maintenant, si cette promesse sera remplie, seul le temps pourra le confirmer. Mais, dans ce cas, ces jeux, un peu trop chers, un peu trop populaires, un peu trop réussis, ne sont-ils pas, au contraire, les meilleurs représentants de l’accès anticipé ?