Skate Story – skater jusqu’à la lune

Les jeux de skate reviennent sur le devant de la scène, portés par les remakes de Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 et 3+4, et le retour de la franchise Skate, le genre est plus que jamais en vogue pour les fans du sport de glisse.

Développé par une seule personne, Sam Eng, Skate Story reflète la vision du créateur : le skate comme une forme d’art, au-delà du simple divertissement. Chaque opus trace sa route et apporte sa pierre à l’édifice. Skate Story incarne particulièrement cette indépendance et cette volonté de proposer une expérience plus singulière et personnelle. Annoncé pour la première fois en 2022 lors d’une présentation de Devolver Digital, et après un long silence et plusieurs reports, il sortira finalement le 8 décembre 2025, avec une démo déjà disponible sur Steam.

Un voyage onirique entre enfer et liberté.

L’histoire et la direction artistique de Skate Story semblent tout droit sorties d’un rêve. On y incarne un démon, simple coquille vide enfermée dans les Enfers. Le diable lui propose un pacte : skater jusqu’à la lune, l’avaler, et ainsi gagner sa liberté. En échange, son corps devient une coquille de verre, fragile et souffrante. Une idée aussi étrange que curieuse, qui plante immédiatement le décor et le ton de l’aventure. La direction artistique du jeu se montre originale pour le genre. Skate Story se distingue par son style marqué : l’effet de fish-eye rappelle la caméra des skateurs des années 90, avec un grain façon VHS.

Le gameplay semble rester classique mais avec une touche qui marque la différence avec les jeux de skate habituels. L’aventure se déroule en neuf chapitres, comme les neuf cercles des Enfers. Sur votre chemin, des défis et des boss seront de la partie. Pour les vaincre, il faudra combiner habilement vos tricks et mouvements. Vous pourrez également vendre vos « âmes » pour acquérir planches, roues et trucks, et ainsi personnaliser votre skate qui présentera de l’usure à force de rider, une idée supplémentaire pour donner une raison au joueur de modifier sa planche. Plus de 70 tricks seront disponibles, avec la possibilité de les améliorer grâce aux récompenses obtenues en accomplissant des épreuves.

Plus qu’un simple jeu de skate, Skate Story promet un monde étrange et hypnotique, à explorer au rythme d’une bande-son industrielle et singulière. Skate Story sortira le 8 décembre 2025 sur PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 et PC (Steam).