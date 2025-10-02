tt

skate. – Comme sur des roulettes, ou presque

skate. - Accès Anticipé et Roadmap

Kivy

Joueur éclectique, j’aime enrichir mon backlog avec des jeux divers et variés. Passionné aussi de cinéma et du genre horrifique en général, découvrir de nouvelles choses m’anime et me motive dans ce milieu.

guest

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

Derniers Tests JV

Test Metal Eden – Le Fast-FPS qui froisse de la tôle !

Test CloverPit – La critique qui touche le jackpot

Test Baby Steps – Petits pas pour grandes émotions