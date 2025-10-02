skate. – Comme sur des roulettes, ou presque

La sortie de skate. n’aura pas été de tout repos. Pour preuve, après de nombreux playtests et une annonce faite en 2020, le jeu sort enfin. Petit détail tout de même : le titre reste en accès anticipé, une volonté des développeurs pour proposer enfin au grand public la suite tant attendue, tout en essayant d’amortir les dures années de développement. Mais comme souvent avec les jeux en accès anticipé, il a présenté des problèmes de serveurs, avec divers bugs comme par exemple : l’impossibilité de lancer la première mission. Et bien que les problèmes bloquant aient été réglés rapidement, la grogne des joueurs s’est faite vite entendre et le compare avec son prédécesseur.

Skate 3 avec sa direction artistique réaliste présentait des modes de jeux divers et variés, un vrai bac à sable qui proposait déjà en quelques sortes la version ultime, contrairement à skate. qui décide de changer sa direction artistique pour proposer du cell-shading semi-réaliste ainsi qu’un nouveau modèle économique, le free-to-play, toujours dans une optique de sa nouvelle proposition: un monde entièrement multijoueur avec une connexion obligatoire permanente. Celui-ci semble quand même conquérir les joueurs avec un gameplay solide mais souffre encore du manque de contenu et de peaufinage.

Loot box, boutique, pass saisonnier, la nouvelle formule de skate.

Le modèle économique de skate. repose sur une boutique intégrée permettant d’acheter des éléments cosmétiques contre de l’argent réel (San Van Bucks). Le titre propose également des loot boxes qui ne peuvent être obtenues qu’en utilisant la monnaie du jeu (Jetons Rides), acquise via la réalisation de missions et de défis. Celle-ci fonctionne sur un système de progression : chaque ouverture débloque un objet inédit jusqu’à compléter la série, garantissant ainsi l’absence de doublons.

skate. proposera dès le 7 octobre son premier pass saisonnier nomméle skate.Pass. Avec, vous gagnerez de la monnaie saisonnière (Tix) pour débloquer les pages du pass, chacune offrant un ensemble de récompenses gratuites ou premium. Les récompenses gratuites sont accessibles sans le pass premium, et le pass pourra être complété même après la fin de saison. Le prix de la version payante reste encore inconnu. Une roadmap détaille l’avenir de skate. et annonce notamment l’extension de la carte, l’ajout de nouveaux modes, des corrections de bugs, des ajustements de gameplay et plus encore.

Avec les nombreux changements apportés, il sera intéressant de suivre l’évolution de skate. lors de son accès anticipé, et de voir ce que l’avenir réserve à la licence. skate. est disponible dès maintenant en accès anticipé sur PC (Steam), Playstation 4, Playstation 5, Xbox One et Xbox Series.