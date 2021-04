Skate City – Les meilleurs tricks bientôt disponibles sur consoles

Si vous êtes amateur de sports de glisse et plus particulièrement de skateboard, vous aurez bientôt la possibilité de jouer à Skate City sur votre console préférée. Sorti en septembre 2019 sur Apple Arcade, le titre marque la collaboration entre les studios Agens et Snowman afin de nous proposer un jeu de skate en défilement horizontal avec plus d’une centaine de figures à réaliser dans des décors inspirés de la réalité.

En effet, les trois cartes disponibles dans Skate City ont été créées à partir de véritables spots de skate situés à Los Angeles, Oslo et Barcelone afin de faciliter l’immersion et offrir une expérience de gameplay plus réaliste. Bien que le défilement horizontal puisse paraître contraignant pour un jeu de skateboard, la direction artistique et la bande originale sont destinées à nous amenés à la décontraction tout en enchaînant nos tricks préférés.

De plus, Skate City nous permet de partager nos meilleures sessions de skateboarding grâce à un menu d’enregistrement et d’édition assez poussé. Ainsi, quand vous jugerez important de montrer vos figures à vos amis, il sera possible d’ajouter des ralentis et des zooms pour capturer vos plus beaux enchaînements afin de partager nos meilleurs moments, ce qui apporte un aspect social au titre.

Le mode Endless Skate nous permettra, quant à lui, de profiter des décors sans contrainte de temps tout en nous entraînant pour venir à bout de la centaine de challenges proposés. Évidemment, le titre aura du mal à rivaliser avec d’autres jeux de skate plus poussés comme le récent Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2, mais son arrivée sur nos consoles lui permettra de gagner en visibilité et nous permettra de nous détendre sur un jeu de skate à un prix plus abordable.

Skate City sera disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC via Steam et Epic Games Store le 6 mai 2021 au prix de vente conseillé de 14,99€. L’ouverture des précommandes au 29 avril marquera une courte période de remise en attendant la sortie du titre, le faisant passer à 9,99€. On vous laisser profiter du trailer afin de vous faire une idée des figures présentes dans le titre.