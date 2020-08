Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 nous dévoile un nouveau trailer de lancement

Annoncé il y a déjà plusieurs mois par Vicarious Visions, Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, la version remasterisée de Tony Hawk’s Pro Skater et Tony Hawk’s Pro Skater 2 refait parler d’elle avec son tout nouveau trailer de lancement.

De puis cette annonce, on découvre régulièrement de plus en plus de nouveautés apportées, comme par exemple l’ajout de 8 nouveaux personnages et de 37 morceaux en plus de plusieurs titres des jeux originaux. L’autre véritable apport de cette version sera l’arrivée du mode multijoueur afin de profiter des meilleurs tricks avec ses amis.

Les modes Create-A-Park et Create-A-Skater seront eux aussi de retour et compatibles avec les fonctionnalités en ligne. Comme dans les versions originales, il sera possible de créer son propre skatepark et ainsi le mettre en ligne pour faire profiter les autres joueurs de vos meilleurs conceptions. La création du skater vous permettra quant à elle de créer un personnage qui correspond le mieux à votre style de jeu.

Ce n’est pas la première fois que l’on croise Vicarious Visions sur un remaster, en effet ils sont déjà à l’origine de Crash Bandicoot N.Sane Trilogy, avec lequel ils ont réussi à remettre au goût du jour les versions de bases tout en ajoutant plusieurs nouveautés. C’est aussi le cas pour Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 puisqu’il devrait se voir enrichir de nouveaux graphismes et d’une meilleur jouabilité.

Ce projet est donc très ambitieux et nécessite d’apporter beaucoup de changements pour inscrire cette nouvelle version dans son époque. Et comme le dit si bien Tony Hawk lui-même :

“La série originale de jeux Tony Hawk’s Pro Skater est un facteur important dans l’évolution des tricks dans le skateboard moderne et a inspiré de nombreux skateurs professionnels que vous connaissez et aimez aujourd’hui. Je suis ravi d’aider une nouvelle génération de skateboarders et de joueurs – ainsi que les fans existants – à développer encore plus ce sport.”

Découvrez dès maintenant le trailer de lancement de Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 qui sortira le 4 septembre 2020 sur PS4, Xbox One et PC via Epic Games Store. De plus si vous précommandez le jeu vous aurez accès à la démo de Warehouse.