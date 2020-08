Crysis Remastered – Le retour de la saga culte sur PC et consoles très prochainement

Déjà disponible depuis le 23 juillet dernier sur Nintendo Switch, Crytek et Saber Interactive annoncent l’arrivée de Crysis Remastered sur PlayStation 4, Xbox One et PC pour le mois prochain.

Initialement sorti en 2007, Crysis premier du nom est un FPS dans lequel on incarne le soldat Nomad, envoyé en mission d’exfiltration sur une île envahie par la Corée du Nord. Une fois sur place, son équipe se fait attaquer par les Cephs, une race d’extraterrestres ayant pour projet d’envahir la Terre. Nomad devra fuir le vaisseau et combattre les envahisseurs avec ses pouvoirs provenant de sa célèbre Nanosuit.

Au fil du temps, la saga Crysis a su trouver son public et reste aujourd’hui l’une des plus connues des années 2000. Après le 3ème opus sorti en 2013, la licence disparaît et Crytek se lance sur de nouveaux projets, notamment le désormais célèbre Hunt: Showdown. C’est donc 7 ans après qu’il nous est possible de se replonger dans la saga.

Crysis Remastered est différent de l’original avec l’ajout de plusieurs améliorations graphiques et de textures, adaptées à notre époque. Voici donc une liste de quelques uns des principaux apports :

Rendu 8K

Support HDR

Temporal anti-aliasing

Screen Space Directional Occlusion (SSDO)

Global Illumination (SVOGI)

Flou de mouvement

etc.

On ne va pas se le cacher mais on aurait peut-être préféré découvrir enfin un Crysis 4, cependant ce remastered est l’occasion parfaite pour les fans de se replonger dans ce jeu et pour les autres de le découvrir en meilleure qualité visuelle grâce au moteur CryEngine et son ray tracing pour profiter au mieux des pouvoirs et des combats de Nomad et sa combinaison.

Le plus beau dans cette histoire c’est qu’il ne faudra pas attendre très longtemps pour retrouver Crysis Remastered, puisqu’il arrive le 18 septembre 2020 sur Ps4, Xbox One et PC via Epic Games Store exclusivement.