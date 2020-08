Crash Bandicoot 4: It’s About Time – Un raz-de-marée de nouveautés !

On vous parle d’un temps, que les joueurs de moins de vingt ans, ne peuvent pas connaître. De l’époque où Crash de la maison Naughty Dog se partageait le beau rôle des jeux de plateforme sur la première console de Sony avec un certain Spyro. C’est en 1998 qu’était sorti le dernier volet numéroté de la saga, entamée deux ans plus tôt, un certain Crash Bandicoot 3: Warped, qui avait su rassembler les joueurs et la presse, afin d’en faire un succès autant critique que commercial.

C’est aujourd’hui, vingt-deux ans plus tard, que la célèbre mascotte revient en force. Sous la direction d’un nouveau studio, ayant déjà œuvré sur les remasters des anciens épisodes, dans la collection N.Sane Trilogy. Ainsi que sur l’excellent Nitro-Fueled, épisode concurrent à Mario Kart, qui a brillé l’année dernière dans une ressortie en grande pompe fêtant les dix ans de la parution originale du jeu.

Dans Crash Bandicoot 4: It’s About Time c’est un véritable retour aux sources pour la saga, oubliez tous les écarts et autres étranges scénarios dénaturant l’univers simple mais efficace de la série. Et retour à de la pure plateforme, dans une toute nouvelle recette incluant bien des ingrédients mystérieux, que nous allons tenter de lister.

Commençons par le commencement, c’est à dire vous, ou plutôt votre choix de personnages. Car oui, dans Crash Bandicoot 4: It’s About Time vous n’aurez pas que notre cher rouquin à votre disposition. Si les anciens épisodes permettaient déjà de contrôler Coco, la sœur de notre héros, dans des niveaux de parcours à dos d’animaux (tous mignons), c’est désormais des niveaux entièrement conçus pour ses nouvelles habilités que vous pourrez visitez aux commandes de notre attachante blondinette.

Mais ce n’est pas tout, en plus du duo habituel, vous aurez désormais l’occasion de maîtriser Cortex déjà présenté lors du premier trailer. Ainsi que Dingodil, l’un des antagonistes les plus appréciés de la série, appareillé de son éternel lance-flammes capable d’aspirer toutes les caisses sur son passage !

Nous avons également pu apprécier un aperçu des nouveaux masques venus voler la vedette à Aku-Aku, dont l’un permettant de switcher le sens de gravité ou un autre donnant la capacité de ralentir le temps, promettant diverses manières de venir à bout des obstacles, la série ayant habitué les fans à une sacré dose de difficulté.

C’est aussi dans les détails que Toys for Bob, à la tête du projet, sait ravir les adeptes de la customisation à outrance, en gratifiant tous les personnages jouables d’une pléthore de costumes, tous plus fous les uns que les autres, avec quelques références à des anciens niveaux devenue cultes (comme la veste de motard des fameux niveaux de course à moto de l’épisode précédent).

Pour finir, bien que le jeu ne soit toujours pas dans nos étagères, les développeurs ont déjà pensé à ceux qui ponceront le jeu en long, en large et en travers en leur permettant de redécouvrir sans cesse le titre, grâce à un certain nombre de modificateurs visuels impactant le gameplay. Comme, par exemple, un mode plongeant tous les niveaux sous l’eau pour ralentir drastiquement vos mouvements, ou un autre retirant toute couleur jusqu’à ce que vous tournoyiez via votre attaque fétiche.

Rendez-vous donc fortement attendu le 2 octobre 2020, pour de chaleureuses retrouvailles avec toute la famille Bandicoot. Dans une suite aussi inattendue que plébiscitée, qui on l’espère, saura redorer cette incroyable série ayant connu des heures sombres.