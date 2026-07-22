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Avec deux nouveaux kits, EA espère-t-il nous attirer sur la marketplace des Sims 4 ?

Sims 4 kit atelier de musique

broccomilie

Rédactrice Web spécialisée dans le domaine du jeu vidéo. Amoureuse de légumes verts, de RPGs et de point'n'clicks depuis mon plus jeune âge.

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