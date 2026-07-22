Avec deux nouveaux kits, EA espère-t-il nous attirer sur la marketplace des Sims 4 ?

Les nouvelles des Sims 4 se font de plus en plus rares depuis la sortie du dernier pack d’extension, qui remonte déjà à février dernier. Seuls quelques kits et mises à jour viennent alimenter l’actualité du jeu, alors que les équipes seraient occupées par le mystérieux « projet X » dont on ignore toujours les détails. En parallèle, il semblerait qu’EA fasse tout son possible pour attirer un maximum de joueurs sur la marketplace des Sims, fortement décriée par les utilisateurs dès son lancement. Un aveu d’échec ?

Musique et mode pour nos chers Sims

C’est dans ce contexte qu’on découvre l’arrivée d’un nouveau kit pour les Sims 4 : « Atelier de musique ». Si le titre pouvait laisser présager l’arrivée tant espérée de nouveaux types d’instruments (les fans attendent toujours les batteries ou les saxophones), il faudra se contenter de meubles et décoration pour aménager un studio d’enregistrement. À cela s’ajoutent quand même un nouveau clavier, des violons modernes et de nouvelles guitares. On regrette simplement que les kits de gameplay, promis quand ces mini DLC ont été lancés en 2021, soient toujours quasi inexistants.

Dans la foulée, un deuxième kit sera disponible sur la marketplace. La « Collection seconde main de Coach » marque la deuxième collaboration entre les Sims 4 et la marque de luxe new-yorkaise, après une série d’objets obtenus gratuitement il y a quelques mois. Ce kit proposera des tenues modernes et intemporelles pour nos personnages, et aura surtout le mérite d’être gratuit.

Une marketplace déserte ?

Au moment du lancement de la marketplace, de nombreux fans ont appelé à son boycott. En juin dernier, 90 jours après le déploiement de la plateforme, EA célébrait pourtant sa réussite, en expliquant avoir enregistré plus de 600.000 téléchargements. Mais ces chiffres sont à remettre en perspective.

Tout d’abord, nous l’avons vu, les kits à 5 euros peuvent maintenant s’acheter sur cette marketplace. Il semblerait plus juste de compter les téléchargements de contenus officiels à part de ceux proposés par les créateurs (car c’était bien là l’objectif initial de la plateforme : permettre aux fans de mettre à disposition des contenus personnalisés en échange de quelques euros).

Notons également que ce calcul comprend aussi les téléchargements de kits gratuits. Est-ce bien fair-play de les comptabiliser dans le succès de la marketplace ? En attendant, pour l’achat du kit « Atelier de musique », les joueurs recevront 200 moolas (la monnaie virtuelle de la plateforme) gratuitement pour faire leur shopping. Il s’agit évidemment d’une opération commerciale pour inciter les joueurs à dépenser davantage. Ou peut-être à les faire venir, à tout prix, sur la plateforme pour la première fois.

Avec si peu de recul, difficile de savoir si la marketplace est vraiment une réussite. On imagine qu’EA ne va pas abandonner si facilement cette fonctionnalité, surtout si elle marche aussi bien que la communication officielle le laisse entendre. Alors que le modèle économique du prochain opus reste un énorme point d’interrogation, les fans des Sims 4 auront tout de même droit à une mise à jour gratuite le 21 juillet avec quelques accessoires ajoutés au catalogue et de nouveaux Sims de base.