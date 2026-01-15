Les Sims 4 – Bientôt la vie de château avec Héritage et Royauté

Oyez, oyez, les Sims 4 auront bientôt droit à une extension royale. Dans « Héritage et Royauté », nos personnages pourront fonder des dynasties, se retrouver au cœur de scandales et même monter sur le trône. Un DLC surprenant, puisque c’est la première fois qu’on pourra incarner un membre de la famille royale dans un opus classique des Sims.

Petite cuillère en argent dans la bouche

Les Sims 4 : Héritage et Royauté nous proposera donc de jouer avec de grandes familles, chacune avec leurs valeurs et leur influence. On pourra choisir un héritier pour poursuivre la lignée, ou faire d’un membre de la famille un paria pour l’empêcher de nous succéder. Ces mécaniques seront accessibles avec n’importe quel Sim : un bon moyen de donner davantage de substance à des personnages déjà existants.

Mais c’est surtout la possibilité d’être un noble (avec une nouvelle carrière) qui innove dans cette extension. En gravissant les échelons, notre personnage pourra finir par devenir souverain du royaume. Tout cela impliquera scandales, prise de pouvoir et missions royales. On imagine qu’il s’agira d’une carrière active, et qu’on pourra choisir de gouverner comme un roi bienveillant ou comme un despote. La famille de notre Sim héritera de titres de noblesses, et d’autres personnages pourront venir nous défier en duel ou simplement essayer de ternir notre réputation.

Les chroniques de Bridgersim

Alors que certains joueurs s’attendaient à un monde médiéval pour Héritage et Royauté, on reste bel et bien à l’époque moderne. Nos Sims pourront tout de même se battre à l’épée, organiser de somptueux bals et essayer d’embrasser un crapaud pour le changer en prince. Autre nouveauté réclamée depuis longtemps par la communauté : le nouveau monde, Ondarion, est le premier à nous proposer des inspirations africaines !

Comme d’habitude, la bande-annonce est alléchante et semble proposer des ajouts intéressants pour nos parties. Reste à voir ce que tout cela donnera une fois en jeu. Les nouvelles mécaniques de prestige, de valeurs et d’influence ne seront-elles pas redondantes avec celles qu’on a déjà dans d’autres DLC ? Quels éléments des autres packs seront intégrés à ce gameplay royal ?

Et EA restant les rois du capitalisme, cette annonce vient avec celle de deux nouveaux kits : « Thé au soleil » et « Styles classiques du cinéma » seront offerts aux joueurs qui précommanderont l’extension Héritage et Royauté avant sa sortie officielle le 12 février.