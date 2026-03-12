Shinji Mikami (Resident Evil) ou l’ambition d’une nouvelle licence

Assez silencieux depuis son départ de Tango Gameworks en 2023, Shinji Mikami préparait visiblement son retour en grande pompe. Et, aujourd’hui, ce dernier se dessine légèrement. Toutefois, bien que les détails soient encore manquants, l’annonce quant à ce nouveau projet d’une des figures clés de la saga Resident Evil reste quelque peu révélatrice du niveau d’ambition que Unbound Games compte déployer.

Une nouvelle aventure commence !

Cette nouvelle, on la doit principalement à VGC, qui, sur ses pages, a tourné le projecteur sur le très jeune studio Unbound. Fondé en 2022, son nom apparaissant pour la première fois en novembre de cette année-là, ce dernier ne se lance réellement qu’en mai 2023. Une date particulière dans la carrière de Shinji Mikami. Une date qui marquait donc son départ du studio qu’il avait contribué à créer (Tango Gameworks) pour un autre dont la tête lui était destinée. Le début d’une nouvelle aventure, en quelque sorte.

Un nouveau chapitre, d’abord modeste, qui à mesure que le temps passe devient un peu plus conséquent. Du moins, est-ce la volonté partagée par Unbound sur son site. Car, si à l’instant où sont écrites ces lignes, le studio est incarné par une cinquantaine de personnes, l’avenir s’annonce (disons-le ainsi) plus charnu avec une prétention portée à 150 individus. Ce qui sera tout à fait en adéquation avec ce que veulent produire Mikami et Unbound : un jeu annoncé comme étant un AAA, réalisé en parallèle de titres décrits comme moins conséquents.

Et s’il faudra attendre pour avoir une idée bien précise quant à ce futur nouveau titre prévu sur console et PC, certains éléments, notamment mis en lumière par des offres d’emploi, nous permettent néanmoins d’avoir une vue sur la direction que semble emprunter la production. C’est ainsi que nous apprenons qu’il sera question d’une licence (originale précisons-le pour la forme) « haut de gamme » tournant sous Unreal Engine 5. Donc, de quoi faire rêver les amateurs de AAA et admirateurs des produits made in Mikami. Et espérer du grand spectacle ?

Pas si sûr. Voici ce qui a été dit notamment :

“Cependant, pour être honnête, il serait difficile de réaliser au Japon le même type de travail que pour les titres AAA étrangers, qui nécessitent des centaines de milliards de yens et des centaines de personnes travaillant pendant cinq à sept ans pour être créés. […] Nous visons donc une qualité AAA et un contenu AA, c’est pourquoi nous créons un titre qui offre une expérience de jeu riche et vous permet de vous immerger complètement dans son univers.”

Ce sera donc avant tout une histoire de savoir-faire. Chose qui ne devrait pas manquer quand l’on voit le pedigree de certains des employés d’Unbound, lesquels auront fait leurs armes sur des licences tels que Silent Hill, Resident Evil ou Shadow of Colossus. Sans oublier la présence du collaborateur de longue date de Mikami, celui qui a participé à la production des Devil May Cry et produit Ghostwire : Tokyo ainsi que Hi-Fi Rush, Masato Kimura.

Ainsi, on part (du moins, en théorie) sur une configuration capable de susciter l’intérêt. D’autant que, forcément, la présence de Mikami ne laissera sans doute pas indifférent : il est tout de même connu pour avoir livré quelques pièces de choix parmi lesquelles se trouve certes la série de Resident Evil, mais aussi The Evil Within et le très dynamique (et un peu sous-estimé) Vanquish.

Maintenant, la question qui taraude certainement les lèvres des joueurs est probablement la suivante : est-ce l’horreur qui rythmera ou non cette prochaine œuvre et probable chant du cygne de Mikami, qui, à maintenant 60 ans, est évidemment plus proche d’une fin de carrière qu’autre chose ?