La version japonaise de Resident Evil Requiem relance le débat sur la censure

Depuis sa sortie, la version japonaise de Resident Evil Requiem suscite l’attention des joueurs locaux, et un débat commence à (re)émerger. En effet, de nombreux joueurs nippons se plaignent sur les réseaux sociaux que certaines scènes particulièrement violentes seraient masquées par des caches noirs, un procédé utilisé par Capcom qui viserait à respecter les règles de classification locales. Si ce type d’ajustement n’est pas nouveau dans l’industrie, il est aujourd’hui beaucoup plus visible qu’auparavant. L’essor des vidéos de gameplay publiées sur des plateformes comme YouTube a profondément changé la manière dont les joueurs découvrent et analysent leurs jeux.

Dès les premières heures suivant une sortie, des séquences complètes circulent en ligne, permettant de comparer facilement les versions disponibles dans différentes régions, rendant immédiatement perceptibles des différences qui, il y a encore une vingtaine d’années, seraient restées davantage confidentielles.

Au Japon, les jeux vidéo sont évalués par la Computer Entertainment Rating Organization (CERO). L’organisme impose des critères relativement stricts concernant certaines représentations de violence, notamment celles impliquant des mutilations ou des corps humains.

Pour les éditeurs, l’enjeu est économique : une classification trop restrictive peut limiter fortement la distribution d’un jeu. Adapter certaines scènes devient alors une solution pragmatique pour préserver l’accès au marché japonais, l’un des plus importants de l’industrie.

Resident Evil, une série habituée aux versions différentes

La franchise Resident Evil n’en est pas à sa première adaptation régionale. Dans son septième opus canonique, certaines scènes avaient déjà été modifiées dans la version japonaise afin de réduire l’impact visuel. Des ajustements similaires avaient été observés dans l’opus suivant Village, où certaines animations et effets sanguinolents avaient été atténués. Ces changements restent souvent discrets mais lorsque les joueurs confrontent directement les séquences entre régions, ils deviennent plus faciles à repérer.

Quand la censure devient impossible : le cas Dead Space

La série Dead Space montre les limites de ce type d’adaptation. Dans ces jeux, le démembrement des ennemis n’est pas seulement un élément visuel : il constitue la mécanique centrale du gameplay. Les joueurs doivent couper les membres des créatures pour les vaincre. Modifier ces scènes reviendrait donc à transformer profondément le fonctionnement du jeu. Résultat : le premier jeu Dead Space (2008) et son remake de 2023 ne sont jamais sortis au Japon. Les joueurs désirant y jouer devaient faire importer des versions internationales.

L’affaire autour de Resident Evil Requiem révèle surtout un changement dans la manière dont les jeux sont consommés. Les versions régionales ont toujours subsisté, mais elles étaient autrefois moins visibles, à une époque où YouTube, Twitch ou encore les réseaux sociaux tels qu’on les connait aujourd’hui n’existaient pas encore.

Pour les éditeurs, l’équation devient plus complexe : respecter les normes de chaque marché tout en proposant une expérience perçue comme identique à l’échelle mondiale. Dans un genre comme l’horreur, où l’impact visuel fait partie intégrante de la mise en scène, la marge d’adaptation reste parfois limitée.