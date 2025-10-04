She’s Leaving – Les experts horrifiques en Grande-Bretagne

Quoi de mieux qu’un bon survival horror à l’approche d’Halloween ? C’est en tout cas ce que proposera le jeu She’s Leaving avec une sortie programmée pour le 2 décembre de cette année. Est-ce la neige ou votre enquête qui vous fera frissonner en premier ? La vidéo du jour nous donne déjà quelques pistes de réponse.

Dans She’s Leaving, vous incarnez Charles Dalton, sosie non-officiel de James Sunderland, un policier britannique de la brigade scientifique. Agent spécialisé dans la détection et l’analyse des projections de sang. Avec un CV aussi précis en poche, Charles part donc pour un petit village perdu dans les bois anglais, théâtre d’étranges meurtres. Cet endroit est une énième scène de crime qui laisse Charles songeur. D’après lui, tous ces crimes sont l’œuvre d’une seule et même personne. Malheureusement pour lui, ses supérieurs n’y croient pas vraiment et laissent Charles sur la touche. Motivé et guidé par une étrange force intérieure, l’agent Charles Dalton va se mettre en marche seul vers le village pour tenter de lever le voile sur ce mystère.

Prenant la forme d’un FPS, She’s Leaving semble s’inspirer des plus grandes figures du survival horror en mélangeant tour à tour Silent Hill, Outlast, Resident Evil 7 et un peu de Condemned. L’ambiance lourde et pesante d’un village abandonné et jonché de cadavres théâtre de jeu d’un dangereux tueur en série, n’a rien d’original en soi, mais c’est au niveau de son gameplay que le titre tente de s’extirper de la masse.

Le jeu vous proposera donc d’alterner entre phases d’enquête pure avec recueil de preuves, photographie d’indice et de scènes de crime ou encore correspondance de marques et autres joyeusetés. Pendant votre enquête, Charles sera traqué par un tueur masqué très porté sur la couleur rouge et les crucifix. Secte ? Tueur cabalistique ? Simple fanatique ? Tous les outils mis à votre disposition ne seront pas de trop pour faire la lumière sur cette inquiétante étrangeté. Bien que Charles soit un policier chevronné, les rencontres avec le tueur se solderont très souvent par une fuite ou une partie de cache-cache. Les armes à feu et autres prises de corps-à-corps ne semblant pas être de la partie.

Qui dit Grande-Bretagne, dit réglementation plus stricte sur le port d’armes chez les agents de l’ordre. De ce fait, le bon Charles n’aura le droit qu’à un tazer comme moyen de défense. Un peu léger face à un tueur en série faisant le double de votre gabarit. De plus, l’agent spécial Dalton ne sera pas seul sur le coup.

En effet, il semble être guidé par une voix, une certaine Bella, mais cette présence féminine ne serait que le reflet des préoccupations psychologiques du héros. Car oui, She’s Leaving semble adopter la mouvance du héros torturé psychologiquement qui trouvera un semblant de réponse ou de sérénité lors de son enquête. Espérons toutefois que le jeu arrivera à nous proposer un sursaut scénaristique qui l’empêchera de ressembler à tous ses autres confrères. She’s Leaving sera disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series le 2 décembre 2025.