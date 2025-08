Silent Hill f – Plus d’action pour séduire de nouveaux joueurs

Dans une interview accordée à Game Spark, Motoi Okamoto et Al Lang, respectivement producteur et réalisateur de Silent Hill f , se sont confiés sur l’orientation que prendra ce nouvel opus. Le souhait des deux compères est d’éviter de copier bêtement la formule employée par les équipes de Bloober Team sur le remake de Silent Hill 2. Comment les équipes de NeoBards Entertainment vont-elles s’y prendre pour livrer un tout nouveau épisode de Silent Hill ?

Presque 10 ans après le dernier opus officiel de la saga (le mal-aimé Downpour), l’objectif de Konami avec Silent Hill f est de séduire les fans de la première heure mais également les potentiels nouveaux venus. Comment ? En y implémentant plus d’action. James avait son pistolet et ses armes de corps-à-corps, et il en sera (presque) de même avec Hinako. Des tuyaux en fer, une dague ou encore une naginata seront à la disposition pour affronter diverses créatures. Les armes posséderont une jauge de durabilité, il faudra donc se montrer stratégique dans l’emploi de kits de réparation au risque de voir son arme se briser définitivement.

Le système de combat sera également inédit avec la possibilité de parer, d’esquiver et de contre-attaquer, le tout combiné à une gestion d’une jauge de santé mentale. Cette dernière vous permettra d’activer un bullet-time rendant plus simple les affrontements. Toutefois cette jauge sert également à Hinako d’accroche avec le monde tangible; plus la jauge sera vide, plus le personnage sera vulnérable aux menaces, qu’elles soient physiques ou psychologiques.

« Les jeux d’action exigeants gagnent en popularité auprès des jeunes joueurs de nos jours, alors je me suis dit que si nous intégrions ce type d’éléments, cela parlerait aussi à ceux qui découvrent la série. «

Les jeunes joueurs sont toujours plus séduits par les jeux d’action exigeants à la Souls-like. Sans atteindre le niveau de difficulté des jeux FromSoftware, Silent Hill f entend bien changer une formule qui misait beaucoup plus sur la fuite que sur l’affrontement. Les équipes de NeoBards Entertainment craindraient-elles qu’un jeu purement basé sur l’horreur ne décourage trop de nouveaux joueurs ? Il est vrai que le remake de Silent Hill 2 parlait nettement plus aux fans de la première heure, plus qu’aux joueurs à la recherche d’une expérience frissonnante. L’apposition d’un f, tout comme avec l’exemple du Delta avec le prochain Metal Gear Solid, permettra-t-elle de fédérer une nouvelle communauté ?

En plus d’adapter son gameplay, Silent Hill f ne sera pas une suite à proprement parler des précédents épisodes. Cette aventure prenant place dans une région rurale du Japon des années 1960 sera un spin-off plus ou moins déconnecté de la réalité de la ville étasunienne de Silent Hill, devenant alors une porte d’entrée idéale dans cet univers si particulier et séduisant. Espérons que l’orientation action ne gommera pas ce qui fait le sel de la saga : l’horreur psychologique.