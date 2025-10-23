Scarface: This World Is Yours – Un (presque) retour douteux

Pendant un court laps de temps, Scarface: The World Is Yours, sorti en 2006 (sur PS2 et Xbox première du nom notamment) avait été ajouté dans une version PC inédite sur les catalogues Steam et Epic Games Store. Mais que la durée de son existence fut courte ! Ni le jeu, ni ses pages de description respectives n’étant désormais accessibles. Et ce, pour une raison qui est très certainement liée à la question de la légalité.

Une reprise légitime ?

Est-il vraiment nécessaire de revoir un tel jeu, soit un GTA-like on ne peut plus banal, revenir sous quelque forme que ce soit ? Évidemment, chacun aura sa réponse. Quoique, quand on regarde de près la forme sous laquelle il était proposé, il n’y aurait eu que très peu de désaccords : l’utilisation de l’IA générative faisant débat, sa mise à contribution pour donner un léger coup de fouet visuel au titre n’aurait pu être qu’accueillie froidement.

Un choix regrettable, mais pas aussi problématique que tout le mystère qui entoure ledit projet semblant avoir surgi de nulle part. Et c’est peu dire, puisque selon les informations qui ont paru sur le sujet, et notamment de la part d’un moddeur dont le travail aurait été intégré (sans qu’il n’en fût averti) dans la version en question, « le détenteur de la licence n’avait aucune intention de rééditer le jeu ». Ce qui, par conséquent, remet en cause la légitimité d’un tel portage.

EC Digital, l’obscur éditeur aux faits d’armes inconnus, aurait-il acquis les droits pour une telle exploitation ? La réponse ne saurait être positive. D’ailleurs, le dernier communiqué de la société (également supprimé de Steam) en apporte la preuve, appuyant au passage l’impuissance de cette dernière face à une situation qui l’a dépassée. Voici ce qui en ressort :

« La page actuelle était initialement destinée à servir de page d’attente pendant que nous réglions les questions techniques et liées aux licences. Malheureusement, la publication involontaire de certaines versions sur d’autres plateformes a entraîné des complications et des inquiétudes inattendues. C’est pourquoi nous estimons nécessaire de faire une pause et de réévaluer la situation. »

Alors que faut-il en penser : une erreur de calendrier ? Une exploitation frauduleuse ? L’avenir nous le dira, si avenir il y a évidemment. Ce qui n’est pas certain. Tout du moins, si ce Scarface est destiné à revenir, ce ne sera probablement pas sous l’égide de ce fameux EC Digital, dont l’existence ne se résume qu’à un nom.